Un facteur de Postes Canada intimidé en raison de son orientation sexuelle reçoit une grande vague d’amour ces derniers jours, un doux contrepoids à la haine qu’il subit depuis plus d’un an. « C’est un soulagement, dit-il. Ça a pris un an avant que j’accepte de parler de mon histoire, et j’avais peur de mal faire les choses. »

Des affiches « Nous sommes Fred », en référence au prénom fictif utilisé dans un reportage de La Presse, sont apparues dans une vingtaine de bureaux de Postes Canada du Québec. Sur le babillard syndical du poste de Bridge, à Montréal, où il travaille, mais aussi dans les succursales d’Anjou, de Chabanel et de Léo-Blanchette, de même qu’à Boucherville, Saint-Hubert, Terrebonne, Repentigny, Belœil ou encore Chambly.

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Chambly

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Boucherville

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Léo-Blanchette

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Terrebonne

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Chabanel

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Repentigny

PHOTO FOURNIE Message de soutien dans la succursale de Postes Canada de Belœil













La Presse a révélé les souffrances de Fred à la fin du mois de juin. L’employé de la société d’État a été visé par une vingtaine de graffitis homophobes depuis le mois d’avril 2023, ce qui l’a plongé en arrêt de maladie pour épuisement psychologique. Des messages comme « Ta yeule PD » sont tour à tour apparus dans les toilettes, sur son camion, sur son tabouret de travail et même dans une lettre envoyée directement à son domicile.

PHOTO FOURNIE L’un des nombreux graffitis visant Fred

Le harcèlement s’est poursuivi à son retour de congé, en mars dernier, avec au moins deux nouveaux graffitis haineux à son endroit. À ce jour, le ou les coupables demeurent inconnus malgré de nombreux avis d’évènement, des plaintes à la police et des griefs. L’enquête est désormais entre les mains d’Emploi et Développement social Canada.

J’ai enfin l’impression qu’on prend la situation au sérieux. Fred

Si le facteur raconte ne pas s’être senti appuyé par la direction de Postes Canada, il a reçu un tout autre signal de la part de nombreux collègues depuis la parution du reportage de La Presse relatant son calvaire. Certains ont reconnu la victime, d’autres non. « J’ai même vu un “Je suis Fred” dans un arc-en-ciel dans la fenêtre d’un client qui ne savait pas que c’était mon histoire », s’étonne le facteur.

PHOTO FOURNIE Fred a trouvé un message d’appui sur son itinéraire de livraison.

Le facteur a aussi constaté que des photos de profil Facebook de purs inconnus s’étaient ornées du slogan emprunté à son nom fictif.

Homophobie en hausse

Au sein de Postes Canada, les « incidents liés à la violence et au harcèlement en milieu de travail » ont bondi de 60 % de 2022 à 2023, passant de 553 à 886, montre un rapport sur le développement durable publié par la société de la Couronne le 31 mai dernier.

De 2015 à 2021, le nombre de crimes haineux motivés par la haine de l’orientation sexuelle qui sont déclarés par la police a augmenté de 150 %, a souligné la Gendarmerie royale du Canada dans un rapport publié au début du mois de juillet.

Les victimes de ces actes « sont trois fois plus susceptibles que les autres victimes de haine d’être victimes de violence grave », note le document.

Les 491 crimes haineux en lien avec une orientation sexuelle recensés en 2022 marquent un bond de 12 % par rapport au sommet précédent de 2021 (438), constate pour sa part Statistique Canada.

C’est ce sombre portrait que les collègues de Fred ont irisé un instant aux couleurs de l’arc-en-ciel.