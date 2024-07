En 2018, la Banque du Canada a émis un billet de 10 $ commémorant l’icône de la justice sociale et représentant le nord d’Halifax, où Viola Desmond a vécu et travaillé.

(Halifax) Un bien immobilier historique à Halifax, répertorié comme la maison d’enfance de Viola Desmond, a été vendu sous conditions.

La Presse Canadienne

La liste indique que la maison de trois chambres et deux salles de bains, située sur Maynard Street, est « la maison d’enfance de la pionnière, entrepreneure et militante des droits civiques Viola Desmond » et se trouve en face de l’ancienne résidence du boxeur Delmore (Buddy) Daye.

Mme Desmond était une femme d’affaires prospère de la Nouvelle-Écosse qui a refusé de quitter la zone réservée aux Blancs d’une salle de cinéma en 1946. Son procès a été une source d’inspiration pour l’égalité raciale partout au Canada.

L’annonce de la maison vendue sous conditions, au prix demandé de 350 000 $, indique que l’ancienne résidence de Mme Desmond a besoin d’être restaurée, y compris des réparations structurelles et une mise à niveau esthétique.

La maison de 1552 pieds carrés est dotée de cheminées anciennes non fonctionnelles dans le salon et la chambre principale, ainsi que d’une pièce-penderie.

L’annonce indique que l’acheteur et le vendeur sont parvenus à un accord sur la vente de la propriété, mais que certaines conditions doivent être remplies pour que l’accord soit conclu.