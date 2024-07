L’arrivée de la tempête Béryl se fait déjà sentir à Montréal, où plusieurs artères majeures, dont l’autoroute Métropolitaine, ont été fermées mercredi après-midi en raison d’inondations, ce qui annonce une heure de pointe cauchemardesque.

Vers 16 h 20, le ministère des Transports a annoncé la fermeture de l’autoroute 40, entre l’autoroute 13 et le boulevard Cavendish. Déjà depuis 14 h 45, l’autoroute 15 en direction sud était à éviter puisque la bretelle permettant de relier l’autoroute 40 en direction est a été fermée en raison « d’accumulation d’eau », selon ce qu’a annoncé le ministère des Transports sur X.

En direction nord, l’autoroute 15 était aussi fortement entravée pour les mêmes raisons, cette fois à la hauteur de Côte-Saint-Luc et de la rue Jean-Talon. Le Sûreté du Québec procédait à cet endroit à l’évacuation des automobilistes coincées dans leurs véhicules.

C’était également le cas de l’autoroute 13, qui a été fermée en direction nord entre la rue Hickmore et l’autoroute 520. Idem pour l’autoroute 40 est, au niveau du boulevard de la Côte-Vertu.

« Reportez vos déplacements et ne franchissez pas une route inondée », a fait valoir le ministère, en citant de grands risques d’aquaplanage. « Si vous êtes pris dans un bassin d’eau, restez dans votre véhicule et contactez les services d’urgence », a-t-il poursuivi.

Québec a ouvert en réaction le centre des mesures d’urgence pour la région de Montréal. « Le réseau d’égout de la Ville ne suffit plus. […] Des accumulations d’eau importantes sur les chaussées ou des refoulements d’égout sont observées à plusieurs endroits », affirme le gouvernement, qui dit déjà dénombrer « plusieurs véhicules abandonnés, mais pas de blessés ».

Le chemin des Moulins, situé sous l’autoroute Bonaventure, a également dû être fermé en raison des intempéries, a indiqué la Société des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Dans le sud du Québec, les précipitations liées à la tempête devraient connaître leur maximum d’intensité dans la nuit de mercredi à jeudi et être accompagnées de quelques orages, puis s’étirer dans la journée de jeudi. Les pluies seront surtout intenses dans les régions situées au sud du fleuve Saint-Laurent, tout près de la frontière américaine.

Appels à la vigilance

Au total, entre 40 et 70 millimètres de pluie ainsi que des vents modérés sont attendus dans la région de Montréal. Localement, les quantités de pluie pourraient dépasser 100 millimètres, a prévenu Environnement Canada dans un avertissement émis mercredi.

« Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », a noté l’agence fédérale.

Par écrit, le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a de son côté appelé mercredi à une grande vigilance sur l’ensemble du réseau.

« À la suite des fortes précipitations des dernières heures, plusieurs routes et voies d’accès ont dû être fermées. On demande aux citoyens d’être prudents sur la route et de consulter le 511 pour planifier leurs déplacements », a-t-on fait valoir.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La Ville de Montréal se dit aux aguets en vue de possibles inondations.

La Ville aux aguets

Sur le réseau municipal montréalais, plusieurs artères ont été envahies d’eau en après-midi, là aussi souvent parce que les systèmes d’égouts débordaient. La Ville de Montréal se dit d’ailleurs aux aguets.

« Nos équipes surveillent de près la situation et sont prêtes à intervenir en cas de besoin. Jusqu’à maintenant, le centre de l’île semble avoir été le plus touché par les fortes pluies », a indiqué en ce sens un porte-parole de la Ville, Hugo Bourgouin. Il affirme qu’en raison des changements climatiques, « il y aura des pluies très intenses plus fréquemment ».

Pour devenir « plus résiliente », la Ville investit notamment dans des parcs éponges – on en compte un peu moins d’une dizaine jusqu’ici – qui réduisent les risques d’inondation en recueillant l’eau s’accumulant lors de fortes pluies, a rappelé M. Bourgouin. Il invite au passage les propriétaires de bâtiment à s’assurer d’avoir des clapets antiretour sur chaque équipement de plomberie au sous-sol.

Côté transport collectif, la Société de transport de Montréal (STM) a prévenu « qu’en raison de la pluie des dernières heures et de l’accumulation d’eau dans plusieurs secteurs, certaines lignes de bus sont en détour et des retards pourraient survenir », en invitant les usagers à prévoir leurs déplacements en conséquence, soit sur son site web ou encore via les applications Transit et Chrono.

L’aéroport de Montréal a également appelé à une grande prudence pour les automobilistes devant prendre un avion, mercredi. La congestion risque d’y être importante.