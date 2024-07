Une importante opération est en cours mercredi matin à l’Université McGill, au centre-ville de Montréal, alors que la direction de l’université a décidé de procéder au démantèlement du campement propalestinien installé sur son campus depuis la fin avril.

« Le campement représente une menace de plus en plus importante pour la santé et la sécurité. C’est pourquoi, dans une optique de protection de la communauté de l’université et de l’intégrité de notre propriété, la décision a été prise de démanteler le campement installé sur le terrain inférieur du campus du centre-ville », a annoncé la direction de McGill dans un communiqué publié mercredi matin.

Vers 6 heures, des membres du Service de sécurité de McGill ont commencé à informer les manifestants qu’ils allaient devoir partir. Des agents du Service de police de la Ville de Montréal ont été dépêchés sur place, en soutien.

Afin de procéder au démantèlement du campement, la direction de l’université a annoncé que le campus du centre-ville serait fermé pour la journée. Les évènements prévus mercredi sont annulés et la communauté universitaire est priée de ne pas se rendre sur les lieux.

Les cours d’été qui devaient se tenir sur le campus auront plutôt lieu en virtuel. Les bibliothèques sont quant à elles fermées.

Les manifestants ont installé leur campement à la fin avril, dans la foulée de manifestations similaires qui avaient lieu sur d’autres campus universitaires en Amérique du Nord.

Les participants revendiquaient que l’université mette fin à ses investissements dans des entreprises qui profitent de l’opération militaire d’Israël dans la bande de Gaza et que la direction coupe les ponts entre McGill et les universités israéliennes.

À deux reprises, des demandes d’injonctions visant à forcer le démantèlement du campement ont été rejetées par la Cour supérieure.

La tension au campement a atteint un point culminant le 6 juin, lorsque des manifestants se sont introduits dans le bâtiment administratif de l’université. La police était intervenue et avait procédé à l’arrestation de 15 personnes.

Des négociations ont eu lieu entre les organisateurs du campement et la direction de McGill, lors desquelles l’université a proposé des mesures pour répondre à certaines demandes des manifestants, mais les pourparlers n’ont pas convaincu les participants de démanteler le campement.

D’autres campements installés ailleurs au Québec ont été démantelés par les manifestants à la suite d’ententes avec les universités concernées. La semaine dernière, la Ville de Montréal a de son côté procédé au démantèlement d’un autre campement qui avait été érigé au square Victoria.