Le dernier campement propalestinien au Québec n’est plus. Soixante-quinze jours après l’apparition des premières tentes, le campement de l’Université McGill a été démantelé mercredi par une firme de sécurité privée.

Ici, des bâches entassées au sol. Là, une glacière abandonnée et une chaise de camping renversée.

Il ne restait déjà plus grand-chose du plus grand campement propalestinien au Québec lorsqu’il s’est mis à pleuvoir des cordes en début d’après-midi, mercredi.

Les derniers manifestants avaient été escortés à l’extérieur peu avant, laissant la voie libre aux travailleurs embauchés par l’université pour nettoyer le terrain.

C’est une firme de sécurité privée qui a reçu la tâche de démanteler le campement installé depuis la fin avril.

Dans un communiqué, le recteur de l’Université McGill, Deep Saini, a justifié son démantèlement par la « menace de plus en plus importante pour la santé et la sécurité » qu’il posait.

« Le démantèlement du campement marque une étape importante vers le retour à un climat sain sur le campus, un climat propice à l’enseignement, à l’apprentissage et à la recherche », a-t-il déclaré.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un agent de la firme Sirco lors du démantèlement.

Mais les manifestants ont accusé l’administration d’avoir « brusquement mis fin aux négociations et embaucher leur propre service de sécurité pour agresser et expulser de leurs propres étudiants ».

« À tous ceux qui ont manifesté pendant des semaines sous la pluie, ne vous découragez pas », a déclaré un représentant du campement en point de presse, mercredi après-midi.

« Nous continuerons à faire valoir nos revendications jusqu’à ce que justice soit faite. »

Une rentrée « calme »

Il s’agissait du dernier campement propalestinien au Québec. Les campements restants ont été démantelés au cours des derniers jours, soit ceux installés au square Victoria et sur le terrain l’Université Sherbrooke.

En mêlée de presse, la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, s’est réjouie que l’Université McGill ait finalement passé à l’action.

Elle a mentionné que la situation s’était envenimée au cours des dernières semaines, évoquant « des actes de vandalisme et des actes antisémites » qui, à son avis, « ont largement dépassé la liberté d’expression ».

Appelant à une rentrée « calme », elle a déploré la détérioration de l’atmosphère sur les campus qui serait devenue « toxique ».

Haute surveillance policière

Répondant à un appel lancé sur les réseaux sociaux, une cinquantaine de personnes ont manifesté contre le démantèlement dans les rues à proximité.

Zaina Karim se trouvait près du campement lorsque la trentaine de manifestants qui dormaient à l’intérieur ont été réveillés par des agents de sécurité.

« Il y en a qui ont refusé de quitter, il y en a qui ont été escortés de force », a raconté l’étudiante d’origine palestinienne.

Regrettent-ils d’avoir refusé la dernière offre de l’université d’examiner ses placements dans des fabricants d’armes maintenant qu’ils ont perdu leur principal levier ?

« Il n’y avait rien de [concret] dans cette offre, alors non, ce n’est pas une perte », a rétorqué Zaina Karim.

« Le mouvement ne finit pas avec les campements », a-t-elle plaidé, ajoutant que plus l’université tente de « faire taire les étudiants, plus elle les motive à continuer ».

Malgré la tension, l’opération s’est somme toute déroulée dans le calme.

Plus d’une centaine d’agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Sûreté du Québec avaient été dépêchés sur place en cas de débordement.

Le SPVM a confirmé l’arrestation d’un jeune homme de 21 ans pour voie de fait sur un agent de sécurité.

Négociations rompues

À deux reprises, des demandes d’injonctions visant à forcer le démantèlement du campement ont été rejetées par la Cour supérieure.

La tension au campement a atteint un point culminant le 6 juin, lorsque des manifestants se sont introduits dans le bâtiment administratif de l’université.

La police était intervenue et avait procédé à l’arrestation de 15 personnes.

Des négociations ont eu lieu entre les organisateurs du campement et la direction de McGill, lors desquelles l’université a proposé des mesures pour répondre à certaines demandes des manifestants, mais les pourparlers n’ont pas convaincu les participants de démanteler le campement.

« Tant que McGill continuera à financer le génocide en cours en Palestine, nous poursuivrons une campagne d’escalade sur le campus », ont écrit les manifestants dans une publication sur Instagram au début du mois de juillet.

D’autres campements installés ailleurs au Québec ont été démantelés par les manifestants à la suite d’ententes avec les universités concernées. La semaine dernière, la Ville de Montréal a de son côté procédé au démantèlement d’un autre campement qui avait été érigé au square Victoria.

En réaction à l’annonce du démantèlement, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes et la Fédération CJA ont salué le fait que l’Université McGill prenne des mesures pour « donner la priorité à la sécurité et au bien-être de sa communauté universitaire, et pour mettre fin à la toxicité, à la glorification haineuse du terrorisme et au ciblage des étudiants juifs sur le campus ».

Avec Mathieu Paquette et Joe Bongiorno, La Presse Canadienne