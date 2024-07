La vague de chaleur s’étend à la Saskatchewan et au Manitoba

Une vague de chaleur torride traverse l’ouest du Canada mardi, entraînant des températures record et une menace d’incendies de forêt en Saskatchewan.

La Presse Canadienne

Jennifer Smith, météorologue à Environnement Canada, explique qu’une crête de haute pression en provenance du nord de la Californie s’est infiltrée en Colombie-Britannique au cours de la fin de semaine avant d’envahir les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta lundi.

Elle indique que la chaleur se déplacera vers le Manitoba d’ici mercredi et pourrait atteindre la frontière du nord-ouest de l’Ontario avant de se déplacer à nouveau vers le sud et les États-Unis.

Selon Mme Smith, quatre facteurs favorisent les incendies de forêt : des conditions chaudes et sèches, du vent et des éclairs sans pluie, ce qui est déjà prévu pour certaines parties de la Colombie-Britannique.

Une autre vague de chaleur a fait grimper les températures jusqu’à 30 °C dans les provinces de l’Atlantique.

Des dizaines d’avertissements ou d’alertes de chaleur ont été émis jusqu’en Saskatchewan, ce qui a incité Santé Canada à mettre en garde contre les risques que peut entraîner une chaleur extrême.

Peter Berry, de Santé Canada, souligne que le coup de chaleur est une « urgence médicale » qui peut entraîner des problèmes de santé à long terme, voire la mort, et que les gens doivent se tenir au courant des prévisions locales, tout en veillant à ce que les populations vulnérables soient protégées.

« Si vous êtes confronté à une personne qui a perdu totalement ou partiellement connaissance, qui est confuse, dont la température corporelle est élevée ou qui a cessé de transpirer, composez immédiatement le 911 ou le numéro d’urgence de votre région », a déclaré l’expert en matière de santé publique et de changements climatiques.

En attendant l’arrivée des secours, il faut tenter de refroidir la personne en utilisant de l’eau froide et en l’éventant.