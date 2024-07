Une résidence évaluée à plus de 1 million de dollars a été complètement détruite samedi par un incendie qui serait de nature criminelle. Elle était, jusqu’à tout récemment, louée par la famille d’un ex-avocat accusé dans des dossiers de fraude et dans une violente séquestration.

Étienne Gadbois, 46 ans, un ancien avocat en droit fiscal, a été radié du Barreau en 2021.

Il fait actuellement l’objet d’une cause de fraude en Ontario, est accusé dans un autre dossier de fraude dans le district de Bedford, et serait impliqué dans des fraudes commises contre des membres de sa propre famille et dans une violente histoire de séquestration, à Montréal.

Gadbois est actuellement détenu, mais sa famille habitait il y a encore quelques jours à peine dans une somptueuse maison louée sur la rue Olivier-Morel, à Carignan.

Or, en plein milieu de la nuit de vendredi à samedi dernier, la résidence a pris feu et est une perte totale.

« Après avoir combattu le sinistre, les pompiers ont eu des doutes sur l’origine des flammes et nous ont remis la scène. Une enquête a été ouverte, car nous avons des motifs de croire que l’incendie pourrait être d’origine criminelle », explique le sergent Jean-Luc Tremblay, de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent.

« Nos techniciens en scène de crime ont été dépêchés sur les lieux et des échantillons de ce qui pourrait être de l’accélérant ont été envoyés pour analyse », ajoute-t-il.

Quatre dossiers de front

Étienne Gadbois purge depuis peu une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement après avoir plaidé coupable à des chefs de fraudes et d’abus de confiance en Ontario. Il a escroqué d’anciens clients pour une somme totale de plus de 360 000 $.

Au Québec, Gadbois a trois causes actives devant les tribunaux.

PHOTO FOURNIE PAR ARCHIVES DROIT-INC L’ancien avocat Étienne Gadbois

Il est accusé de fraude, complot, fraude à l’identité et trafic de documents contrefaits pour avoir présumément délesté des membres de sa famille d’une somme variant entre 100 et 500 000 $. L’enquête a été menée par la section des fraudes du Service de police de la Ville de Montréal.

Gadbois fait également face à un chef d’introduction par effraction dans un dessein criminel en lien avec la violente séquestration, par des membres d’un gang, d’un homme de 21 ans survenue à Montréal en février dernier.

Le jeune homme, dont on doit taire l’identité en raison d’un interdit de publication, a été battu et brûlé au deuxième degré. Des transactions de cryptomonnaie seraient au cœur de cette affaire. Étienne Gadbois n’aurait pas participé à la séquestration, mais aurait permis aux agresseurs de pénétrer dans le condo de la victime.

Enfin, Gadbois fait également face à une accusation de fraude dans le district judiciaire de Bedford.

En 2021, Étienne Gadbois a été radié du Barreau pour une période de 15 ans pour s’être approprié de façon malhonnête d’importantes sommes d’argent qui étaient destinées à certains de ses clients.

