PHOTO FERNANDO LLANO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les restes frapperont le sud du Québec et de l’Ontario

De fortes pluies sont attendues dans certaines parties du sud de l’Ontario et du Québec, alors qu’Environnement Canada prévient que les restes de l’ouragan Béryl pourraient provoquer des averses à partir de mardi ou mercredi tard.

La Presse Canadienne

L’agence météorologique a émis mardi une série d’avertissements de pluie, les résidents de Toronto devant s’attendre à des pluies « torrentielles » pouvant atteindre 40 millimètres par heure, tandis que des inondations localisées sont possibles à Montréal.

Les avertissements pour Toronto et ses environs indiquent que la pluie durera jusqu’à jeudi matin, et que certaines zones devraient recevoir jusqu’à 80 millimètres.

Trudy Kidd, météorologue à Environnement Canada, a déclaré qu’il était difficile de prédire la trajectoire exacte du système météorologique provoqué par l’ouragan, mais a souligné que cela pourrait entraîner des précipitations importantes.

« Nous nous attendons à ce que les restes de l’ouragan Béryl commencent à toucher le sud de l’Ontario dans la nuit de cette nuit », a-t-elle déclaré mardi.

« Puis plus tard [mercredi] matin, entre 6 h et 9 h, plus ou moins, nous nous attendons à voir de la pluie dans la région du Grand Toronto, puis dans l’après-midi, nous verrons de la pluie dans l’est de l’Ontario. »

Mme Kidd a indiqué que les fortes pluies attendues mercredi se poursuivraient dans la plupart des régions pendant la nuit, peut-être jusqu’à jeudi.

« Nous nous attendons également à un risque d’orages avec ce système. Ainsi, toutes les zones qui reçoivent des orages, des orages multiples ou des orages très lents pourraient en réalité connaître des quantités de précipitations assez élevées », a-t-elle prévenu.

Vague de chaleur

Une vague de chaleur torride produit des températures record et une menace d’incendies de forêt dans l’Ouest canadien.

Des records de températures quotidiennes élevées ont été dépassés en Colombie-Britannique, lundi, alors que le mercure a culminé à 42,4 °C dans la communauté intérieure de Lytton.

PHOTO MERIDITH KOHUT, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Des maisons ont été endommagées par l’ouragan Béryl sur la côte à Surfside Beach, au Texas, le 8 juillet 2024.

La météorologue d’Environnement Canada, Jennifer Smith, a déclaré qu’une crête de haute pression provenant du nord de la Californie s’est glissée en Colombie-Britannique au cours de la fin de semaine, avant d’envahir les Territoires du Nord-Ouest et l’Alberta lundi.

Mme Smith a mentionné que la chaleur se propagerait au Manitoba d’ici mercredi et pourrait atteindre la frontière nord-ouest de l’Ontario avant de se déplacer à nouveau vers le sud, vers les États-Unis.

Elle a ajouté qu’ils surveillaient les facteurs susceptibles de provoquer des incendies de forêt : des conditions chaudes et sèches, du vent et des éclairs sans pluie, ce qui est déjà prévu pour certaines parties de la Colombie-Britannique.

Environnement Canada affirme que les températures devraient se modérer dans certaines parties de la Colombie-Britannique, y compris la région métropolitaine de Vancouver et les parties intérieures des côtes nord et centrale, mardi soir.

Une autre vague de chaleur a propulsé les températures au-dessus des 30 degrés dans le Canada atlantique et dans certaines parties de l’Ontario au cours de la journée de mardi.