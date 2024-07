Des sangliers échappés d’un lieu de garde en captivité auraient été aperçus dans le secteur de La Visitation-de-Yamaska et de Sainte-Perpétue, au Centre-du-Québec.

« Une laie [femelle sanglier] et ses marcassins [ses petits], échappés de garde en captivité, auraient été observés dans notre secteur », a averti la municipalité La Visitation-de-Yamaska sur ses réseaux sociaux lundi, en milieu de journée.

Mardi soir, les sangliers n’avaient toujours pas été retrouvés. « Nos équipes sont sur le terrain pour tenter de les localiser et de les capturer », précise Yannick Bilodeau, biologiste au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Élevé pour sa viande, le sanglier est une espèce exotique envahissante qui, lorsqu’il s’échappe de son lieu de captivité, peut représenter une menace pour les écosystèmes et causer des dommages aux cultures.

Si l’on croise un sanglier en liberté, il est déconseillé de s’en approcher, car son comportement est imprévisible, mais il est également interdit de l’abattre. « Étant donné que c’est une femelle avec ses petits, elle va chercher à les protéger donc elle pourrait charger et potentiellement causer des blessures », avertit Yannick Bilodeau. La meilleure chose à faire est donc de s’en éloigner doucement, de prendre des photos si l’on peut et de communiquer le plus rapidement possible avec SOS Braconnage – Urgence faune sauvage au 1 800 463-2191.

Les sangliers ont été aperçus dans les secteurs de La-Visitation-de-Yamaska et de Sainte-Perpétue, selon les informations du ministère, mais ils peuvent se déplacer d’environ 8 kilomètres par jour d’après Yannick Bilodeau ; ils pourraient donc éventuellement se trouver dans des municipalités avoisinantes.