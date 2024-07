Boycottage de restaurants Parce que « nous sommes juifs »

Une liste de restaurants montréalais « à boycotter » en raison de leurs « liens avec Israël » circule depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Face aux propos haineux et aux appels à la violence qui se multiplient à l’encontre des restaurateurs et, plus généralement, de la communauté juive, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes tire la sonnette d’alarme.