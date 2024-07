Des dizaines de milliers de foyers sont privés d’électricité samedi soir après qu’un autobus a percuté un pylône électrique, a fait savoir Hydro-Québec.

L’accident est survenu sur la Rive-Sud, à l’angle du chemin de Chambly et de l’autoroute 30. Selon le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL), une collision aurait dans un premier temps eu lieu entre deux véhicules dans l’une des bretelles menant vers l’autoroute.

À la suite de cette collision survenue vers 22 h, l’autobus aurait fini sa course dans le pylône qui, à son tour, se serait effondré. Au moins une personne aurait été blessée et transportée à l’hôpital, selon les premières informations du SPAL. « Policiers et équipes spécialisées sont sur les lieux à tenter de contrôler l’évènement », a fait savoir l’agent Ghyslain Vallières, porte-parole du corps policier.

Hydro-Québec assure quant à elle que ses « équipes sont mobilisées afin de rétablir le service le plus rapidement possible ». « Il n’est pas possible à ce stade-ci d’estimer le délai de rétablissement », précise toutefois la société d’État.

Selon les informations rendues publiques sur le site Info-pannes, le courant devait être rétabli vers 0 h 30 ce dimanche.

Consultez l’état des pannes sur le site d’Hydro-Québec