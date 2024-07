Les nouvelles mesures pour améliorer la sécurité sur l’autoroute 50 d’ici à son élargissement complet prévu en 2032 ne « représentent pas la solution tant espérée » par les gens de l’Outaouais et des Laurentides.

C’est du moins la réaction du député libéral de Pontiac en Outaouais André Fortin aux mesures d’abord révélées dans La Presse puis confirmées par le gouvernement caquiste, vendredi, par voie de communiqué.

Des travaux pour implanter des glissières de sécurité sur les tronçons jugés les plus dangereux de l’autoroute 50 devraient commencer à l’automne 2025, a annoncé la ministre des Transports du Québec Geneviève Guilbault.

D’ici là, dès cet été, la surveillance policière sera accrue, en particulier dans les zones où il y a le plus de risques d’accident. Des radars photo mobiles seront également installés d’ici la fin de l’année.

Selon la ministre Geneviève Guilbault, cette annonce répond « de façon concrète et rapide aux attentes de la population en matière de sécurité routière sur l’autoroute 50 ».

Son collègue à la Coalition avenir Québec (CAQ) et ministre responsable de la région de l’Outaouais Mathieu Lacombe a insisté pour sa part sur le fait que son gouvernement mettait « les bouchées doubles » afin de sécuriser rapidement les tronçons de l’autoroute avec des voies contiguës.

Le gouvernement caquiste s’est déjà engagé à élargir à quatre voies l’autoroute sur toute la longueur, tout en prévenant que cela pourrait prendre encore huit ans (2032).

Le principal lien routier entre la grande région de Montréal et Gatineau, sur la rive nord de la rivière des Outaouais, est jugé dangereux par des experts, dont une coroner qui a enquêté sur plusieurs accidents mortels qui y sont survenus depuis 11 ans, révélait notre enquête publiée vendredi. Les voies contiguës sont présentes sur environ 94 des 158 km que compte cette autoroute.

Les améliorations proposées aujourd’hui [vendredi] par la ministre Guilbault, bien qu’utiles, demeurent temporaires et ne représentent pas la solution tant espérée par plusieurs résidants de l’Outaouais et dans Les Laurentides. Le député libéral André Fortin

L’accélération de l’élargissement, « c’est ça, la priorité », affirme-t-il. « La réelle solution, ça demeure l’élargissement de l’autoroute, et à ce niveau, les améliorations tardent », déplore l’élu libéral.

La CAQ doit prendre « des engagements précis sur l’accélération des prochaines phases de l’élargissement avec un échéancier clair pour chaque tronçon », conclut le député de l’opposition officielle.

« Opération de relations publiques », accuse le PQ

L’annonce de vendredi a « toutes les allures d’une opération de relations publiques pour limiter les dégâts de la part du gouvernement et masquer son indolence dans le dossier depuis six ans », affirme de son côté le porte-parole du Parti québécois (PQ) en matière de transports et député des Îles-de-la-Madeleine Joël Arseneau.

Le député péquiste accuse le gouvernement de François Legault de ne pas avoir de « plan d’ensemble, tel qu’il le réclamait lui-même en 2016 ». Dans un communiqué de 2016, alors que la CAQ était dans l’opposition, le parti de Legault accusait en effet les libéraux – au pouvoir à ce moment-là – de ne pas avoir de « plan précis » pour rendre l’autoroute plus sûre. La CAQ écrivait que les libéraux « dormaient au gaz » pendant que les accidents mortels s’enchaînaient.

Le PQ demande au gouvernement actuel de « répondre aux recommandations de la coroner Langelier », puisqu’il s’agit d’« une importante question de sécurité ».

Depuis sa première enquête en 2013 sur un accident mortel survenu sur la 50, la coroner Denyse Langelier recommande de poser des glissières de sécurité afin de séparer les voies où la circulation est à contresens.