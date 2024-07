(Montréal) Les Canadiens ayant des liens avec la Grenade font tout ce qu’ils peuvent pour venir en aide à la nation insulaire qui a été dévastée par un puissant ouragan cette semaine.

La Presse Canadienne

L’ouragan Béryl – rétrogradé en tempête de catégorie 2 jeudi alors qu’il se dirige vers la côte caribéenne du Mexique – a fait au moins neuf morts, dont trois à la Grenade, et a détruit 95 % des maisons sur deux îles de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Lynn Kaak, qui a quitté Toronto pour s’installer à la Grenade en 2018, raconte que les îles grenadiennes de Petite Martinique et de Carriacou ont été ravagées et que certains de ses amis, dont un Canadien, ont perdu leur maison.

En tant que bénévole du haut-commissariat du Canada à la Barbade, qui offre une assistance consulaire aux Canadiens à la Grenade, elle a été occupée à acheter des bouteilles d’eau pour les envoyer aux îles. Cette ressource précieuse est en train de s’épuiser dans le pays, selon elle.

Gemma Raeburn-Baynes, responsable des relations publiques pour un festival culturel grenadien à Montréal, rapporte que la maison de ses proches, située à la pointe nord de l’île, est toujours debout malgré les dégâts, mais que la tempête a arraché le toit de leur commerce de meubles.

Mme Raeburn-Baynes affirme que la communauté grenadienne du Canada s’est mobilisée afin de collecter des fonds pour des personnes touchées par l’ouragan et que le festival, qui s’amorcera la semaine prochaine, constituera une plateforme encore plus importante pour amasser des fonds.