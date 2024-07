Les incendies de forêt ne se propageant plus, l’ordre d’évacuation à Churchill Falls est levé

(Churchill Falls, N. L.) Un ordre d’évacuation en cas d’incendie de forêt dans le centre du Labrador a pris fin mercredi, permettant aux gens de regagner leur domicile à Churchill Falls deux semaines après avoir été priés de fuir.

La Presse Canadienne

Les violents incendies qui menaçaient la ville et la centrale électrique voisines ne se propagent plus, a indiqué la ville dans une mise à jour sur son site internet. Et même si les incendies devraient être totalement maîtrisés dans les prochains jours, les responsables ont déclaré qu’il valait mieux faire encore preuve de prudence.

« Nous demandons à tout le monde de rester préparés, car les conditions pourraient changer », a indiqué la Ville.

Les téléphones des gens se sont allumés avec l’ordre d’évacuation le 19 juin, dans un message indiquant qu’ils n’avaient que 45 minutes pour faire leurs valises et partir. Un brusque changement de vent avait commencé à propager rapidement un incendie de forêt à proximité vers la communauté, avaient indiqué des responsables.

Les résidants ont été invités à se rendre à Happy Valley-Goose Bay, à trois heures de route vers l’est, le long d’une autoroute isolée à deux voies.

Churchill Falls abrite environ 700 personnes, dont plusieurs travaillent à la centrale hydroélectrique locale qui dessert le Québec et le Labrador. Au total, environ 750 résidants et travailleurs ont été évacués de la communauté cette nuit-là.

Une petite équipe essentielle était restée à la centrale électrique pour la maintenir en fonctionnement. Mais la semaine dernière, l’incendie a franchi la rivière Churchill, qui servait de barrière naturelle entre les flammes et la ville. Newfoundland and Labrador Hydro a évacué ses derniers employés de la centrale et a commencé à l’exploiter à distance depuis Happy Valley-Goose Bay.

Mercredi, la Crown Energy Corporation a déclaré qu’elle organiserait tout voyage nécessaire pour ramener ses employés à Churchill Falls.

« Nous reconnaissons que tout le monde est impatient de retourner chez vous et dans la communauté soudée que vous connaissez si bien », a déclaré le service public dans un message publié sur son site internet.