(Montréal) Le premier ministre irlandais se dit « absolument consterné » par un assaut survenu dans la capitale irlandaise qui a entraîné la mort d’un touriste de Montréal.

La Presse Canadienne

Simon Harris a qualifié aujourd’hui la mort de Neno Dolmajian à Dublin de « répréhensible » et « horrible » et a déclaré au Parlement que cette mort faisait désormais l’objet d’une enquête pour meurtre.

« Je suis absolument consterné par la récente attaque brutale dans le centre-ville de Dublin qui a entraîné la mort d’un jeune homme, Neno Dolmajian, et mes pensées vont à ses proches, a-t-il dit. Un homme venu de Montréal pour, comme vous dites, profiter du meilleur de notre ville, du meilleur de notre pays, qui venait ici pour ses vacances. »

La police nationale irlandaise a confirmé mardi qu’un homme d’une quarantaine d’années était mort à l’hôpital après une agression impliquant plusieurs individus survenue près des rues O’Connell et Cathal Brugha aux premières heures du 23 juin.

La police a fourni peu de détails, mais a déclaré dans un premier communiqué de presse que les agents en patrouille avaient été alertés de deux incidents impliquant « un certain nombre d’individus » vers 1 h du matin et avaient arrêté un homme dans la vingtaine et un autre dans la trentaine. La victime a été transportée à l’hôpital dans un état grave, où elle est morte plus d’une semaine plus tard.

Les autorités ont aussi indiqué que quatre hommes avaient été arrêtés en lien avec l’incident et que deux d’entre eux avaient été inculpés.

La police n’a pas identifié la victime, qui a été nommée par les politiciens et les médias et décrite comme un touriste canadien de 41 ans.

La cheffe de l’opposition, Mary Lou McDonald, a déclaré que M. Dolmajian était mort à l’hôpital « avec ses parents et sa sœur à son chevet », et a mis le premier ministre au défi d’en faire davantage contre les comportements antisociaux, le trafic de drogue et les activités des gangs dans le centre-ville de Dublin.

« L’attaque brutale qui a conduit à la mort de M. Dolmajian met une fois de plus en évidence la dure réalité selon laquelle notre centre-ville n’est pas sûr, et je dis cela en tant que Dublinoise très fière », a-t-elle affirmé.

Affaires mondiales Canada a seulement déclaré être « au courant du décès d’un citoyen canadien en Irlande » et fournir une assistance consulaire à la famille.