Défilé de la Fierté de Toronto Défendre une cause, nuire à une autre

Dimanche dernier, des milliers de participants du défilé de la Fierté de Toronto descendaient la rue Yonge. L’heure était à la fête et aux revendications quand, soudainement, tout s’est arrêté. À l’origine de ce blocage, une poignée de manifestants de la Coalition Against Pinkwashing, un groupe d’activistes queer et trans qui appuie des causes à la carte.