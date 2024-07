PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Le rythme de la collecte est effréné. Entre matelas, canapés et sacs d’ordures ménagères, Fabio Laroche et Mathieu Pilon ne perdent pas une seconde et ramassent tout ce qui est à la rue. Même si un premier ramassage a déjà été fait la veille, des déchets ont été ajoutés et plusieurs gros rebuts sont à récupérer. « On n’a pas le temps de gosser ! », s’exclame M. Champagne.