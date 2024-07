Après un week-end de la fête du Canada qui s’est déroulé sous la pluie, la chaleur sera de retour au Québec pour le reste de la semaine.

Environnement Canada prévoit en effet des températures chaudes au cours des prochains jours. Dans la région métropolitaine, par exemple, on annonce du temps généralement nuageux et un maximum de 30 °C pour mercredi et jeudi. En tenant compte du facteur humidex, la température ressentie pour ces deux journées sera de 34 °C et de 37 °C, respectivement.

Les nuages disparaîtront du ciel vendredi pour laisser toute la place au soleil. Encore là, l’agence fédérale prévoit un maximum de 30 °C.

La pluie et les orages seront cependant de retour samedi, selon MétéoMédia, qui estime les probabilités de précipitations à 80 %. Dimanche, il est question d’une alternance de soleil et de nuages, et les risques d’averses sont évalués à 40 %.

Le portrait est similaire à Québec et à Sherbrooke, notamment, quoiqu’on s’attend à des averses pour la journée de jeudi.

En revanche, l’ouest de la province se retrouvera sous la pluie mercredi. En Abitibi-Témiscamingue, de 10 à 15 millimètres de pluie sont attendus, alors que le mercure indiquera 21 °C. Le temps gris et maussade se poursuivra dans la région jusqu’à dimanche, selon Environnement Canada.