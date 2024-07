(Toronto) L’Université de Toronto a subi un préjudice irréparable à cause d’un campement de protestation propalestinien qui a pris le contrôle d’une partie de son campus du centre-ville, a tranché mardi un juge ontarien en ordonnant aux manifestants de démanteler le site.

La Presse Canadienne

L’injonction émise mardi après-midi ordonne aux manifestants de démonter les tentes et les structures avant 18 heures, mercredi, et leur interdit d’empêcher l’accès à la propriété universitaire, d’installer de nouvelles tentes ou structures, ou d’utiliser le site sans autorisation entre 23 heures et 7 heures du matin

Il donne également à la police le pouvoir d’arrêter et d’expulser toute personne qui connaît l’ordre et y contrevient.

Dans sa décision, le juge Markus Koehnen de la Cour supérieure de l’Ontario a déclaré que même s’il n’y a aucune preuve que les participants au campement ont été violents ou antisémites, la manifestation a enlevé à l’université la capacité de contrôler ce qui se passe dans la zone connue sous le nom de King’s College Circle.

La jurisprudence indique clairement que cela constitue un préjudice irréparable, a écrit le juge.

« Dans notre société, nous avons décidé que le propriétaire d’une propriété décide généralement de ce qui s’y passe », a fait valoir le juge Koehnen.

« Si les manifestants peuvent s’approprier ce pouvoir en s’emparant du campus principal, rien n’empêchera un groupe plus fort de venir prendre le relais des manifestants actuels. Cela conduit au chaos », a-t-il ajouté.

Les manifestants ont contrôlé l’accès à la zone d’une manière qui exclut ceux qui ne sont pas d’accord avec eux, ainsi que ceux qui « veulent simplement utiliser le campus principal comme un espace de loisirs attrayant », a relaté le juge.

Il a déclaré que le préjudice causé à l’université si le campement était autorisé à rester serait plus grand que le préjudice causé aux manifestants s’il était démoli, notant que les manifestants seraient toujours autorisés à manifester d’une manière qui n’implique pas de camper ou de passer la nuit.

Un porte-parole de l’université a assuré que la décision « rétablira le King’s College Circle pour l’usage de tous les membres de la communauté de l’Université de Toronto ».

« Nous sommes convaincus que ceux qui se trouvent dans le camp respecteront l’ordonnance du tribunal et quitteront le camp avant la date limite imposée par le tribunal. Toute personne choisissant de rester dans le camp après cette date limite sera soumise aux conséquences de la politique de l’université et de la loi », a prévenu l’établissement dans un communiqué.

Les manifestants ont installé leur camp le 2 mai et avaient précédemment déclaré qu’ils resteraient sur place jusqu’à ce que l’école accepte leurs demandes, qui incluent la divulgation et le retrait des investissements dans les entreprises profitant de l’offensive israélienne à Gaza.

L’université a demandé une injonction à la fin du mois dernier après que les manifestants ont ignoré un avis d’intrusion et un délai pour quitter les lieux.

L’école a demandé au tribunal d’autoriser l’action de la police pour expulser les manifestants qui refusent de partir, et d’interdire aux manifestants de bloquer l’accès à la propriété universitaire ou d’installer des clôtures, des tentes ou d’autres structures sur le campus.

L’université a initialement demandé l’injonction de manière urgente parce que le campement se trouve à proximité de Convocation Hall, où les cérémonies de remise des diplômes doivent normalement avoir lieu sur plusieurs semaines, ce mois-ci.

Le tribunal a entendu la requête pendant deux jours la semaine dernière, une fois la plupart des cérémonies terminées. Aucune perturbation majeure n’a été signalée.

Le groupe n’a pas précisé mardi s’il envisageait de se conformer à l’ordonnance du tribunal, affirmant qu’il en discuterait avant la date limite de mercredi.