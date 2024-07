(Montréal) Un groupe représentant les Québécois en attente de parrainage de membres de leur famille vivant à l’étranger affirme que la province agit de mauvaise foi en réduisant considérablement le nombre de demandes de réunification familiale qu’elle acceptera.

La Presse Canadienne

Laurianne Lachapelle, de Québec Réunifié, affirme que cette décision causera encore plus de stress et de retards aux familles québécoises qui attendent déjà beaucoup plus longtemps que les autres Canadiens pour faire venir leurs proches.

Québec a annoncé la semaine dernière qu’il traiterait un maximum de 13 000 demandes de regroupement familial au cours des deux prochaines années, après en avoir approuvé plus de 16 500 en 2022 et plus de 10 000 au cours des six premiers mois de 2023.

Une porte-parole de la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, affirme que le gouvernement veut s’assurer que le nombre de dossiers approuvés ne dépasse pas le plafond d’immigration de la province.

Bien qu’Ottawa ait l’approbation finale, les candidats qui souhaitent amener leur conjoint ou d’autres membres de leur famille au Québec doivent d’abord obtenir un certificat de sélection de la province.

Laurianne Lachapelle, qui attend depuis deux ans pour amener son mari guatémaltèque au Québec, dit qu’elle craint que les coupes fassent en sorte que le gouvernement fédéral juge les demandes incomplètes et les rejette, obligeant les gens à recommencer le processus.