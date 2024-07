Petits et grands en rouge et en blanc

Feuilles d’érable dans les cheveux, ateliers de djembé, châteaux gonflables et chandails des… Maple Leafs de Toronto : le quai de l’Horloge a accueilli les festivités de la fête du Canada à Montréal lundi, amputée cette année de son défilé.

Cela n’a cependant pas empêché quelques milliers de personnes de se réunir à l’extrémité est du Vieux-Port, entre la Grande Roue et la tour de l’Horloge, un nombre auquel se sont ajoutés de nombreux touristes et autres curieux déjà présents dans le coin.

La chaleur n’a pas non plus refroidi les ardeurs des participants, qui ont pu profiter d’une journée tout ensoleillée et qui ont dû dégainer la bouteille d’eau à plusieurs reprises.

Pour l’occasion, les activités au menu du jour étaient des plus diverses : performances acrobatiques, percussions africaines « 100 % participatives et déambulatoires », aire de détente, maquillage pour enfants, coups de canon, etc.

La foule de tous âges, qui n’hésitait pas à arborer le rouge, semblait cependant éparse en après-midi, quand on la comparait à la marée de personnes qui a déferlé sur les autres parties du Vieux-Port en cette belle première journée de juillet. Elle s’est cependant bien garnie en soirée.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE La jeune Delsa s’est fait maquiller une fleur sur la joue ; une des nombreuses activités offertes à Montréal.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Des gens de tous âges et de tous horizons se sont retrouvés dans le Vieux-Port, la plupart avec au moins une touche de rouge, comme la famille Avtar-Singh.

PHOTO BLAIR GABLE, REUTERS À Ottawa, des milliers de personnes réunies au parc des Plaines-LeBreton ont pu voir plus de 40 avions, hélicoptères et jets survoler la colline du Parlement…

PHOTO SPENCER COLBY, LA PRESSE CANADIENNE … et entendre Marie-Mai !

PHOTO PAUL DALY, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre Justin Trudeau était à St. John’s, pour célébrer le 100 e anniversaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve et participer à une cérémonie d’inhumation d’un soldat inconnu, décédé sur les champs de bataille en France pendant la Première Guerre mondiale.

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE En plus d’une célébration au Thomson Memorial Park, la métropole canadienne a, quant à elle, célébré la fête du Canada en déployant un gigantesque unifolié avant un match de baseball opposant les Blue Jays de Toronto aux Astros de Houston.

PHOTO DAVID LIPNOWSKI, LA PRESSE CANADIENNE Des cérémonies de citoyenneté ont eu lieu un peu partout au pays, comme sur cette photo, où l’on voit Gurdeep Singh, fraîchement canadien, recevoir un petit drapeau des mains du maire de Winnipeg, Scott Gillingham.

PHOTO DARREN CALABRESE, LA PRESSE CANADIENNE La météo qui a ravi le Québec et l’Ontario lundi ne s’est pas rendue dans les Maritimes ; de nombreuses célébrations ont donc dû être annulées, comme sur cette photo, qui montre une femme assise seule sur un banc à Halifax. Les feux d’artifice y ont d’ailleurs été reportés à vendredi. 1 /8















Des célébrations ont évidemment aussi eu lieu un peu partout au pays. À Ottawa, c’est sur les plaines LeBreton que s’est réunie la plus importante foule, qui a, entre autres, eu droit au traditionnel spectacle, à des moments de réflexions autochtones et à un survol d’avions militaires.

Le premier ministre Justin Trudeau était, quant à lui, à St. John’s pour souligner le 100e anniversaire du Monument commémoratif national de guerre de Terre-Neuve. La pluie a cependant gâché une partie des célébrations dans les Maritimes, notamment à Halifax.

Une fête pour tous

L’ambiance se voulait particulièrement familiale lundi dans le Vieux-Montréal ; garder le compte du nombre de poussettes et de petits monstres énergisés aux produits de l’érable distribués sur le site s’avérait difficile.

Les nombreux jeux et installations pour enfants qui ponctuaient le site ont ainsi fait beaucoup d’heureux. « Il y a eu beaucoup plus d’enfants qu’on pensait », avoue Jessica, une des organisatrices, justement en train de dégonfler un château.

Les différentes communautés culturelles qu’on retrouve partout au pays étaient aussi particulièrement bien représentées parmi la foule ; on a pu y entendre parler des dizaines de langues, en plus d’y voir des maillots de soccer d’équipes de partout sur la planète.

Comme ailleurs au Canada, une cérémonie d’assermentation de nouveaux citoyens s’est d’ailleurs tenue en après-midi.

« En tant que Française d’origine, c’est important de soutenir le Canada, la terre d’accueil », dit Valérie, qui était aussi du rassemblement de la Saint-Jean au parc Maisonneuve, une semaine auparavant. « C’est un pays d’accueil, de tolérance et d’intégration », renchérit son amie Lucie, elle aussi originaire de l’Hexagone.

« Je suis là pour le spectacle, et pour parler du Canada, qui est quand même le pays dans lequel je vis », explique pour sa part Stéphane Bonhomme – qui insiste pour dire qu’il est « Canadien français », et pas seulement « Canadien ».

« Le Vieux-Port, c’est LA place ! », ajoute l’habitué de la fête du Canada, en flattant son mignon (mais pas très docile) chien, Boogie.

La soirée a été marquée par le spectacle de DJ Hools, qui a choisi nulle autre que Les étoiles filantes, des Cowboys Fringants, pour ouvrir son programme, avant de bifurquer vers les peu canadiennes TNT, Old Town Road et I Gotta Feeling, pour ne nommer que celles-là.

Enfin, ce sont les feux d’artifice qui ont conclu les célébrations, sur le coup de 22 h, au grand bonheur de la foule encore nombreuse dans le Vieux-Port.

