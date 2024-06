Spectacles, jeux gonflables, feux d’artifice et autres festivités seront au rendez-vous pour la fête du Canada. De nombreuses municipalités préparent des célébrations pour le lundi 1er juillet, en voici quelques-unes.

Montréal

Au quai de l’Horloge, à partir de 13 h 30

Un rassemblement familial est prévu au Vieux-Port de Montréal avec des animations pour enfants. L’après-midi débutera par 21 coups de canon avec les Forces armées canadiennes et la GRC, ce qui sera suivi par une cérémonie de prestation de serment pour de nouveaux citoyens et une distribution de petits gâteaux. À 20 h, DJ Hools offrira une prestation musicale. Des feux d’artifice clôtureront la soirée, à partir de 22 h.

Québec

Vieux-Québec et plaines d’Abraham, à partir de 11 h

Une cérémonie protocolaire et un partage de gâteau auront lieu à la terrasse Dufferin à 11 h, suivis d’activités familiales et de spectacles jeunesse sur les plaines d’Abraham à compter de midi. Le spectacle du soir débutera à 20 h au kiosque Edwin-Bélanger avec une prestation de Jeanick Fournier et un spectacle de laser immersif.

Ottawa-Gatineau

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La rue Wellington, au centre-ville d’Ottawa, décorée de rouge et de blanc

Plaines Le Breton, à partir de midi

La cérémonie de la mi-journée aura lieu de midi à 13 h 15 et mettra en vedette Marie-Mai et Bedoin Soundclash, ainsi qu’un défilé aérien de l’Aviation royale canadienne. À 20 h, le grand spectacle du soir, animé par Isabelle Racicot, rassemblera Corneille, Chromeo, FouKi, Kanen, Kiesza, Maestro Fresh Wes, Metric, Neon Dreams, Notorious Cree, Qattuu, Sara Dufour et Willows. Des feux d’artifice seront à l’honneur à 22 h.

Autres célébrations

Laval : activités familiales et spectacles de magie à partir de midi, et DJ dès 16 h.

Châteauguay : activités familiales à compter de 15 h, avec prestations musicales de Boogát, Max Hook et Heart of Gold, un hommage à Neil Young, jusqu’à 21 h.

Magog : exposition de voitures anciennes, bingo et partage de gâteau à partir de 8 h.

Rimouski : festivités familiales à compter de 13 h, spectacle d’Étienne Cotton et d’Open House à 19 h et feux d’artifice à 21 h 45.

Longueuil : défilé à partir de 13 h 30, qui se terminera au parc Empire pour des activités familiales en après-midi. Spectacle de Jay Kutcher et Mélissa Ouimet à 19 h.

Tremblant : animations au village piétonnier à partir de 13 h et spectacle de The Gracefully Hip à 14 h.

