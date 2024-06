Matelas, réfrigérateurs, pneus et bouteilles de gaz : à l’approche du 1er juillet, des Montréalais qui déménagent jettent tout et n’importe quoi aux ordures. Un geste qui choque des éboueurs, surtout lorsque des solutions plus écologiques existent.

« Les gens se débarrassent de tout […] ils ne veulent pas payer de déménageurs », dit Kévin Prévot, éboueur à Enviro Connexions, qui opère à Laval. Il raconte que son camion a déjà pris feu à cause de produits chimiques déposés à la rue par des citoyens. Il déplore avoir vu des « montagnes » de gros encombrants pendant des collectes de déchets.

Simon Paré, quant à lui éboueur à Montréal, dit que les gens font usage de « stratagèmes » pour cacher des choses dans leurs poubelles, dont des pneus ou des objets coupants. « C’est terrible », dit l’homme qui a toutefois déjà trouvé de l’or, des jeux de société et même une console Nintendo Switch fonctionnelle dans son camion. M. Paré explique que beaucoup font passer leur recyclage pour des ordures.

Les deux hommes sont du même avis : les gens jettent « n’importe quoi », surtout lors de la période des déménagements.

Donner en friperie

Même constat à la friperie Renaissance Saint-Laurent. Marie-Claude Masson, directrice communications et marketing, déplore que plusieurs donnent des objets sans valeur, ou même des déchets à Renaissance, surtout en période de déménagements. Elle raconte avoir reçu des pneus, des rats domestiques et des bouteilles de ketchup à moitié pleines en guise de « dons ». Renaissance doit cependant débourser de l’argent pour se débarrasser de ces objets. « Ça devient plus gérable », fait-elle savoir.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE À l’approche du 1er juillet, certains trottoirs se transforment en dépotoir.

À la friperie, la saison des déménagements s’accompagne d’une augmentation du nombre de dons. L’entreprise n’accepte pas que les vêtements, il est aussi possible d’y déposer une foule de petits objets différents. « Depuis deux semaines, c’est la folie du déménagement ! », fait valoir Mme Masson.

Sur place, on voit que la boutique est occupée. Des clients sont affairés à chercher des pépites dans les allées de la friperie. D’autres magasinent des décorations pour leur nouvel appartement.

Efforts à la Ville

La Ville de Montréal se prépare à ramasser les objets, meubles et électroménagers laissés derrière par les personnes qui déménagent. Pendant les deux premières semaines de juillet, des équipes de la municipalité parcourent les quartiers pour récupérer les détritus abandonnés par les résidants.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Certains citoyens n’hésitent pas à jeter des meubles et des électroménagers aux ordures.

Les déménagements de début du mois mettent de la pression sur les équipes de ramassage de déchets de la Ville, selon Philippe Sabourin, porte-parole à la Ville de Montréal. Il dit que les citoyens doivent utiliser tous les services disponibles pour éviter que les rues se transforment en « dépotoir ». Il donne en exemple les écocentres, les collectes de gros encombrants et le compost.

Après le premier du mois, la Ville récupère environ 50 000 tonnes d’objets divers dans les rues. M. Sabourin estime que le « pire cauchemar » des équipes de la Ville, ce sont les objets non triés. « On n’a pas le temps de faire un tri », dit-il.

Faire un tour à l’écocentre

Pendant la saison des déménagements, entre les mois de mai et d’août, la déchetterie du site d’enfouissement Enviro Connexions, situé à Terrebonne, observe une augmentation de 300 % du volume de matières récupérées.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Un homme déposant des matériaux de construction à la déchetterie d’Enviro Connexions

Dans ce centre, les gens sont eux-mêmes responsables de trier leurs objets résiduels avant de les déposer, sinon ils doivent payer des frais. Anne-Marie Hallé, directrice des affaires publiques chez Enviro Connexions, indique que les gens sont habituellement disciplinés et qu’ils trient bien leurs déchets.

Des centres de ce type permettent de « revaloriser » certains rebuts, qui auraient pris le chemin de la poubelle en temps normal. Les matériaux de construction sont réutilisés par le site d’enfouissement, et du compost est fait avec ce qui est biologique.

Au passage de La Presse vendredi, des électroménagers de toutes sortes étaient entassés dans un hangar. Ils seront recyclés plus tard. Anne-Marie Hallé souligne que l’entrepôt est particulièrement plein à ce temps-ci de l’année. « Il y a du volume au 1er juillet », dit-elle.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des appareils de réfrigération à la déchetterie d’Enviro Connexions

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des téléviseurs et autres appareils électroniques à la déchetterie d’Enviro Connexions 1 /2



Elle déplore que des éboueurs doivent trier les déchets pendant leur collecte, alors que ce n’est pas dans leur mandat. Les personnes devraient trier leurs déchets avant de les mettre au chemin. « Il faut que le bon geste soit posé à la base », dit-elle. Elle ajoute que c’est un risque pour les éboueurs de faire un tri des déchets à la source.