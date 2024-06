(Montréal) Le syndicaliste et ancien président de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), Marc Laviolette, est mort ce matin, a fait savoir la centrale syndicale dans un communiqué.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

« C’est un grand deuil aujourd’hui pour l’ensemble du mouvement syndical », a écrit la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

« L’engagement de Marc Laviolette envers la classe ouvrière, et plus particulièrement envers les enjeux de santé et de sécurité dans les milieux de travail, doit être souligné, poursuit-elle. Son franc-parler et sa proximité avec les travailleuses et travailleurs partout au Québec ont fait de lui un militant syndical exemplaire, toujours prêt à défendre les droits des personnes les plus vulnérables. Le drapeau de notre siège social à Montréal sera d’ailleurs mis en berne pour honorer sa mémoire et son passage parmi nous ».

M. Laviolette a entamé sa carrière syndicale dans les années 1970, notamment en présidant le syndicat local du CLSC de la Seigneurie de Beauharnois, dans sa région natale du Suroît. Il est par la suite devenu président du Syndicat national des produits chimiques de Salaberry-de-Valleyfield (SNPCV-CSN), de 1986 à 1994 et, à la même période, vice-président de la Fédération de la métallurgie de la CSN.

Entre 1994 et 1999, il devient troisième vice-président de la CSN, puis succédera à Gérald Larose comme président de 1999 à 2002.

Implication politique

Outre sa carrière syndicale, Marc Laviolette était un fervent partisan de la souveraineté du Québec. Il s’est notamment impliqué auprès du Parti québécois et fait partie des fondateurs de sa branche Syndicalistes et progressistes pour un Québec Libre (SPQ Libre). Il a d’ailleurs été candidat du PQ dans Soulanges à l’élection de 2007.

En 1980, il a été candidat indépendant aux élections fédérales dans Beauharnois-Salaberry. L’année suivante, il se présente sous la bannière du Parti communiste ouvrier aux élections provinciales, toujours dans Beauharnois.

Le fils de M. Laviolette, Alexandre Boileau-Laviolette, est l’actuel président de la Fédération du commerce (FC-CSN).

Sur le réseau social X, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a souligné « la contribution exceptionnelle de Marc Laviolette au syndicalisme et à la défense des travailleuses et des travailleurs. Effectivement un grand deuil pour l’ensemble du mouvement syndical. »

La cause de son décès n’a pas été précisée.