Métro et autobus L’accès avec un téléphone devancé à l’été 2025

Il devrait finalement être possible de présenter son téléphone aux tourniquets plus tôt que prévu, soit dès l’été 2025, pour valider son passage dans le métro et les autobus du Grand Montréal. Le paiement avec un téléphone attendra toutefois encore un peu.