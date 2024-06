Facteur de Postes Canada Visé depuis un an par des graffitis homophobes

Depuis plus d’un an, un facteur de Postes Canada est visé par des messages homophobes sur son lieu de travail, du harcèlement qui l’a plongé en épuisement psychologique. Depuis plus d’un an, il exhorte son employeur à prendre les moyens pour que ces actes d’intimidation cessent. En vain. La société d’État enregistre une hausse marquée des évènements de violence et de harcèlement au travail.