(Churchill Falls, N. L.) L’incendie de forêt au Labrador qui menace la ville évacuée de Churchill Falls a franchi le fleuve Churchill, mardi, augmentant ainsi le risque pour l’équipe restreinte qui exploite l’immense centrale hydroélectrique de la ville.

La Presse Canadienne

Le fleuve servait de coupe-feu naturel alors que la propagation rapide de l’incendie a conduit les autorités à ordonner l’évacuation de la plupart des 750 habitants et travailleurs de la ville industrielle le 19 juin.

Seule une équipe restreinte était maintenue à l’immense centrale qui fournit de l’électricité au Labrador et au Québec.

« Dès le premier jour, nous avons espéré et prié pour que le feu reste du bon côté [du fleuve] », a déclaré le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, lors d’une conférence de presse à Saint-Jean.

« C’est ce que nous espérions tous ne pas voir arriver. […] Le niveau de risque de propagation de l’incendie du côté [du fleuve] où se trouve la communauté est accru. »

L’incendie s’est déclaré le 13 juin et s’est depuis étendu à 15 kilomètres carrés.

M. Furey a déclaré mardi que l’intensité de l’incendie était classée dans la catégorie 4. Il a expliqué que s’il s’aggrave jusqu’à devenir un incendie de catégorie 5 ou 6, les flammes plus hautes rendront impossible le fonctionnement des bombardiers à eau. Six avions combattent désormais l’incendie. Les autorités affirment qu’il n’y a pas de pluie prévue avant jeudi.

Un porte-parole de Newfoundland and Labrador Hydro a confirmé que toutes les personnes présentes dans et autour de la centrale électrique – soit environ 100 employés, entrepreneurs et pompiers – ont reçu l’ordre de partir mardi.

Jennifer Williams, présidente de Newfoundland and Labrador Hydro, prenant en considération le fait que l’incendie s’aggrave, a ordonné dans l’après-midi l’évacuation de la centrale. La société d’État prévoit la faire fonctionner à distance depuis Happy Valley-Goose Bay, à trois heures de route à l’est.

Elle a déclaré que la centrale, qui a commencé à produire de l’électricité commerciale en 1971, n’était pas conçue pour être exploitée à distance.

« Mais nos équipes ont pu mettre en œuvre une surveillance limitée et certaines opérations à distance au cours des derniers jours […] Je tiens à être très claire sur le fait que ce n’est pas la même chose qu’avoir un centre de contrôle […] C’est un fonctionnement très limité », a déclaré Mme Williams.

Elle a précisé que l’électricité produite par la centrale électrique avait été réduite par mesure de sécurité, mais que la baisse de production n’aurait pas d’impact sur les clients.

« Elle peut fonctionner pendant un certain temps, tant qu’il n’y a pas d’autres perturbations qui pourraient entraîner un déplacement de l’usine », a-t-elle dit.

Des pannes à venir ?

Au maximum de sa capacité, la centrale peut produire 5400 mégawatts d’électricité. Mardi, elle produisait 900 mégawatts pour le Québec et « plusieurs centaines de mégawatts » pour alimenter l’ensemble du Labrador.

Mme Williams a rapporté que le Québec consomme généralement entre 2000 et 3000 mégawatts à cette période de l’année.

Mardi en fin d’après-midi, l’incendie a causé des problèmes sur deux lignes de transport d’électricité, coupant l’électricité aux résidents et à deux mines de minerai de fer dans la région de Labrador Ouest, qui comprend les communautés de Labrador City et de Wabush. Newfoundland and Labrador Hydro a déclaré que l’incendie avait rendu impossible la restauration des conduites depuis Churchill Falls.

« Cependant, nous avons organisé l’approvisionnement à partir de Fermont, au Québec, par l’intermédiaire d’Hydro-Québec, a indiqué le service public sur son site internet. Cet approvisionnement pourrait ne pas être suffisant pour tous nos clients résidentiels, ce qui pourrait causer des pannes de courant alternées. Malheureusement, nos clients industriels devront continuer à subir les pannes. »

Caroline Des Rosiers, porte-parole d’Hydro-Québec, a déclaré qu’environ 15 % de l’électricité du Québec provient des chutes Churchill. Elle a déclaré que le réseau provincial ne souffrirait pas beaucoup si l’incendie affectait le barrage, car la demande de pointe en été est environ la moitié de ce qu’elle est en hiver.

« Nous collaborons avec les autorités des deux provinces et surveillons de près la situation, a indiqué Mme Des Rosiers dans un courriel mardi soir. Nous travaillons avec nos partenaires pour évaluer comment Hydro-Québec peut aider NLH à rétablir l’alimentation électrique de certaines installations au Labrador, si nécessaire. »

Pendant ce temps, Mme Williams a confirmé que jusqu’à ce que l’évacuation de l’usine soit ordonnée, les équipes de construction étaient en train de créer un coupe-feu entre la ville et l’incendie qui devrait s’étendre entre huit et dix kilomètres le long du flanc ouest de la ville.

Elle a déclaré que la première phase de ce projet consistait à couper la végétation, mais que seulement 20 % de cette tâche avait été achevée mardi.

Une soixantaine de gicleurs industriels ont été maintenus en fonctionnement aux abords de la ville pour tenter de contenir l’incendie.

Lorsque la construction du barrage et des turbines a commencé en 1967, la centrale de Churchill Falls était le plus grand projet de génie civil en Amérique du Nord et les plans prévoyaient la construction de la plus grande centrale électrique souterraine du monde.

Aujourd’hui, l’usine est la 16e en importance au monde et la deuxième au Canada. Son réservoir est long de 64 kilomètres.

Par Michael MacDonald à Halifax avec des dossiers de Sarah Smellie à Saint-Jean, T. -N. -L., Cassidy McMackon à Halifax et Maura Forrest à Montréal