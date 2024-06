Campement propalestinien au square Victoria Québec accusé de « légitimer un génocide » par les manifestants

Les manifestants propalestiniens installés au square Victoria ont réitéré leurs revendications, accusant respectivement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de « légitimer un génocide » et de « complicité de crime de guerre ». Contactés par La Presse, Québec et la CDPQ n’ont pas indiqué vouloir accéder à leurs demandes.