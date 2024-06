Face au silence de Québec et de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), les manifestants propalestiniens installés au square Victoria réitèrent leurs revendications, les accusant respectivement de « légitimer un génocide » et de « complicité de crime de guerre ».

« Combien de morts, combien de crimes impunis faut-il avant que nos institutions prennent acte du génocide en cours et se rangent du bon côté de l’histoire ? », a lancé Benoit Allard, porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine, mardi, lors d’un point de presse au campement du square Victoria.

Le collectif demande que le gouvernement du Québec annule sa décision d’ouvrir un bureau en Israël et que la CDPQ cesse ses investissements dans des entreprises « complices de l’occupation israélienne ». Plus largement, il demande à ce que l’ensemble des institutions publiques fassent de même, que ce soit pour leurs investissements actuels ou futurs.

« Nos institutions publiques ont la responsabilité de veiller au respect des droits fondamentaux et de s’assurer que l’argent des Québécoises et des Québécois ne soit pas entaché du sang des peuples opprimés », a ajouté Benoit Allard. Il a indiqué que ni le gouvernement du Québec, ni la CDPQ n’avaient pour le moment répondu à leurs demandes. « Nous sommes ici pour rester tant que nos revendications n’ont pas été entendues », a-t-il affirmé.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Conférence de presse sur le site du campement propalestinien au square Victoria. Au micro : Benoit Allard, porte-parole du collectif Désinvestir pour la Palestine.

Des représentants de plusieurs autres organisations étaient également présents, pour afficher leur solidarité avec les manifestants du campement – comme Sabine Friesinger, qui milite pour l’organisme Palestiniens et juifs unis. « Combien de temps ça va prendre à la CDPQ pour entendre la voix des gens dans la rue ? », a-t-elle lâché, sa voix se brisant sous l’émotion.

Les bâches qui protègent les tentes des regards étaient agrémentées de nombreux graffitis colorés, demandant d’agir pour la Palestine. Une poignée de manifestants étaient présents au point de presse. Plusieurs étaient coiffés de keffieh et portaient des lunettes de soleil. Deux d’entre eux, rencontrés en marge du campement, estiment que celui-ci comprend environ 150 personnes, qui vont et viennent : certaines dorment sur place la nuit, d’autres non. Ils ont indiqué que plusieurs avaient également participé au campement propalestinien sur le campus de l’Université McGill.

La statue du square Victoria vandalisée

Peu de temps après le point de presse, une douzaine de policiers ont encerclé la statue de la reine Victoria pour ôter le drapeau palestinien qu’elle tenait, ainsi que la sangle qui l’entourait. La statue a également été aspergée de peinture samedi par un manifestant, et était encore couverte de peinture et d’inscriptions « Libérez la Palestine » lors du passage de La Presse, mardi.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le campement comprendrait environ 150 personnes qui vont et viennent, selon des manifestants rencontrés par La Presse.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé à La Presse que la veille, des policiers étaient intervenus alors que des manifestants essayaient de faire tomber la statue – qui est restée intacte.

Interrogé à ce sujet, Benoit Allard a admis qu’elle avait été ciblée par des manifestants, comme contestation d’un « symbole du colonialisme ». « Il y a des questions à se poser. Ça envoie un message quand nos institutions défendent ces symboles […], mais qu’elles sont par contre très silencieuses lorsqu’il est question du génocide actuel en cours en Palestine », a-t-il souligné.

Le SPVM a indiqué qu’il évaluait toujours la situation, mais qu’il ne prévoyait pas d’intervenir prochainement pour déloger les manifestants.