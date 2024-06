Saint-Jean se trouve partout dans la toponymie du Québec – dans les noms de lacs, de rues, de villes et de ponts. Mais seule une ville dans la province porte le nom complet du saint patron des Canadiens français, saint Jean-Baptiste. La Presse s’y est rendue.

Entre les monts Saint-Hilaire et Rougemont se trouve la petite municipalité de Saint-Jean-Baptiste, où les plaines vertes de juin et les montagnes s’unissent pour former un horizon tout droit sorti de La mélodie du bonheur.

« Je peux vous dire qu’il y a du feu d’artifice qui se lance le 23 et le 24 juin ici ! », lance Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste. La femme est fière que sa ville porte le nom de la fête nationale du Québec.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Marilyn Nadeau, mairesse de Saint-Jean-Baptiste

Pourtant, la ville n’est pas nommée en son honneur.

Pour mieux comprendre les origines de cette municipalité de 3250 habitants, il faut remonter au temps des seigneuries.

En 1694, Jean-Baptiste Hertel, officier de la marine, reçoit la seigneurie de Rouville – qui s’étend sur le territoire actuel de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Hilaire – pour récompenser ses exploits militaires. Un conflit entre les premiers colons français et les Iroquois l’empêche de s’y installer et de remplir ses responsabilités de seigneur, soit de construire un moulin et un manoir, défricher les terres agricoles et céder des terres à des colons.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La ville de Saint-Jean-Baptiste

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La ville de Saint-Jean-Baptiste

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La ville de Saint-Jean-Baptiste

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La ville de Saint-Jean-Baptiste







Près d’un siècle plus tard, son descendant Jean-Baptiste René Hertel s’établit sur le territoire en 1789. Pour encourager le peuplement de la seigneurie, la paroisse Saint-Jean-Baptiste est inaugurée en 1797, rendant hommage au premier seigneur de Rouville.

Tradition et agriculture

« Quand l’église a été construite, on est devenu une des municipalités les plus attractives de la région, à cause de nos maréchaux-ferrants et de nos moulins. Nos ancêtres étaient des pionniers agricoles dans la région », explique la mairesse, rencontrée sur la galerie de l’ancien presbytère de la ville, aujourd’hui l’hôtel de ville.

L’église de Saint-Jean-Baptiste a plus de 200 ans, mais elle est « très bien entretenue par la communauté », affirme Daniel Sansoucy, président de la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, qui souligne au passage que près de 70 paroissiens assistent encore à la messe chaque dimanche.

L’agriculture est encore bien présente dans l’économie de Saint-Jean-Baptiste puisque 97 % du territoire est composé de terres agricoles.

« Ici, on aime ça que nos jeunes de l’école apprennent en nature », affirme Mme Nadeau, en nous montrant le jardin communautaire aménagé entre l’hôtel de ville et l’école primaire. « Les classes se donnent parfois là-bas », dit-elle en pointant un pavillon en bois érigé en bordure du petit jardin.

La Saint-Jean... à Saint-Jean-Baptiste

« Pour la Saint-Jean, je travaille ! C’est moi qui m’en occupe », indique Denis Desnoyers, rencontré dans le kiosque de la criée érigé en 1865 devant l’église Saint-Jean-Baptiste.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Denis Desnoyers, à l'avant-plan, entouré de son fils, Marc, et de sa belle-fille, Jade

« On est une belle communauté, on se connaît tous, c’est important d’organiser ça pour nos citoyens », ajoute l’homme qui travaille pour la Ville depuis 2019.

« Ce que j’aime de notre Saint-Jean, c’est que tout le monde est à la même place. Tu croises des gens que tu as vus depuis longtemps », ajoute son fils, Marc Desnoyers, venu le rejoindre.

« Maintenant, je le vis avec mes enfants, pour eux, c’est la même chose. Ils arrivent et ils voient des amis de l’école, et là je les perds pour toute la soirée. Ça, j’aime ça ! », raconte Marc Desnoyers.

Cette année, c’est le chansonnier Mathieu Barbeau qui mettra le feu à la foule réunie pour l’entendre reprendre les plus grands classiques de Marjo et de Kaïn.

« C’est très unificateur, ces spectacles-là. Ça fait chanter la foule et ça permet de revivre des moments culturels du passé », explique celui qui se produira pour une sixième fois à la fête nationale de Saint-Jean-Baptiste.

« Ça fait 25 ans que je fais des shows pour la Saint-Jean. Année après année, j’ai de la misère à m’en passer, c’est comme une drogue. »