Réchauffement climatique Les incendies de forêt extrêmes ont doublé depuis 20 ans

(Paris) Le nombre et l’intensité des incendies de forêt extrêmes, les plus destructeurs et les plus polluants, ont plus que doublé dans le monde depuis 20 ans, en raison du réchauffement climatique dû à l’activité humaine, selon une nouvelle étude publiée lundi.