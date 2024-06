Deux fois plus populaire que sainte Marie, cinq fois plus populaire que Papineau : « Saint-Jean » apparaît dans le nom de plus de 570 lieux au Québec. Des rues, des lacs, des îles, un barrage : l’influence du saint patron des Canadiens français se fait sentir aux quatre coins de la province.

Villes et villages

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Au Québec, on trouve 10 municipalités affichant le vocable Saint-Jean dans leur nom. Font-elles toutes référence à Jean Baptiste, saint patron des Canadiens français ? Réponse courte : pas toujours. Par exemple, les villes de Rivière-Saint-Jean en Côte-Nord et de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans dans la région de Capitale-Nationale sont bel et bien nommées en l’honneur du Jean réputé pour avoir baptisé le Christ. Vous serez peut-être toutefois surpris d’apprendre que le village montérégien de Saint-Jean-Baptiste doit plutôt son nom au seigneur du XVIIe siècle Jean-Baptiste Hertel.

Lisez notre article sur la seule ville Saint-Jean-Baptiste du Québec

Rue Saint-Jean de la ville de Québec

Située dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, c’est l’une des plus anciennes rues du Québec. Aujourd’hui, la rue Saint-Jean est une artère commerciale de 1,8 km de long rassemblant restaurants, petits marchés, artisans et produits du terroir. Cette rue, imbriquée dans le tissu historique de la ville de Québec, est nommée en l’honneur de Jean Bourdon, un arpenteur du XVIIe siècle à qui l’on doit le tracé d’origine de la rue Saint-Jean. En descendant la rue vers le fleuve, il est possible d’observer la porte Saint-Jean, qui rappelle les anciennes fortifications de la capitale. Au Québec, on trouve une rue Saint-Jean dans une municipalité sur trois approximativement.

Lac Saint-Jean du Saguenay–Lac-Saint-Jean

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Avec une superficie d’eau douce de près de 1000 km⁠2, le lac Saint-Jean se hisse au troisième rang des grands lacs du Québec. Toutefois, il peut se vanter d’être le plus vaste des lacs Saint-Jean, parmi les dix que l’on trouve dans la province. Avant l’arrivée des colons français, les Innus s’y rassemblaient autour des berges pour célébrer la venue de l’été. Ce lac, anciennement connu sous le nom innu de Pekuakami, accueille aujourd’hui des milliers de campeurs et de baigneurs. En 1652, le père Jean de Quen devient le premier Européen à atteindre le lac, qu’il rebaptise pour honorer son saint patron.

Sites et édifices

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Dix-neuf paroisses, huit îles, trois ponts et une base militaire : le Québec compte 150 sites et édifices dont le nom contient Saint-Jean, selon la Commission de toponymie du Québec. Il y a même un barrage : dans la MRC du Fjord-du-Saguenay se trouve la petite centrale hydroélectrique de L’Anse-Saint-Jean. Érigée en 1957 sur le bord de la rivière Saint-Jean, elle produit 450 kWh, l’équivalent de l’énergie nécessaire pour alimenter un séchoir à cheveux 12,5 jours consécutifs. Sans oublier le site patrimonial de l’Église-de-Saint-Jean-Baptiste de Montréal, composé d’une vingtaine d’édifices dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui formait l’ancien village de Saint-Jean-Baptiste au début du XXe siècle.