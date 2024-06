Incendies de forêt La fumée ne cause plus de mauvaise qualité de l’air à Port-Cartier

La fumée provenant des incendies de forêt ne cause plus de mauvaise qualité de l’air à Port-Cartier et Sept-Îles, lundi matin, selon Environnement Canada, qui prévient toutefois qu’un changement dans la direction des vents pourrait ramener une dégradation de la qualité de l’air dans les prochaines heures.