Uniformes actuels du collège Notre-Dame-de-Lourdes, à Longueuil. Ceux-ci ne seront plus permis d’ici deux ans.

Des parents d’un collège privé de la Rive-Sud s’inquiètent des répercussions environnementales du changement de fournisseur des uniformes de leur école. La direction de l’établissement a annoncé que, d’ici deux ans, l’ancien uniforme ne sera plus permis. Le collège maintient que la transition offerte est un compromis respectable.

Ce qu’il faut savoir Le collège Notre-Dame-de-Lourdes, sur la Rive-Sud de Montréal, change ses uniformes.

Les parents auraient souhaité que les deux uniformes – l’ancien et le nouveau – puissent cohabiter. Ils sont inquiets des répercussions environnementales qu’aura le changement.

L’école maintient que le changement était nécessaire et qu’il s’agit d’un compromis respectable.

« Ma première réaction a été de faire le calcul : il m’en reste un au collège et je vais devoir l’habiller entièrement avec du neuf pour sa dernière année de secondaire », souligne Marianne Dodelet. La mère de deux garçons qualifie la décision de l’école d’« horrible » pour l’environnement.

Le collège Notre-Dame-de-Lourdes à Saint-Lambert changera de fournisseur cette année. D’ici deux ans, les uniformes actuels seront interdits. La décision a été annoncée aux parents par communiqué en mars, suscitant l’inquiétude de certains.

Geneviève d’Amours affirme avoir vécu un « choc » lorsqu’elle a appris la nouvelle. La mère de trois garçons, qui sont tous passés par le collège, aurait souhaité un meilleur compromis, comme conserver les pantalons et les jupes minimalement. Son plus jeune garçon entamera sa dernière année au collège l’année prochaine.

Des pertes attendues au bazar de l’école

Max Dubois est le père de deux filles qui étudient au collège. Il estime lui aussi que les anciens uniformes devraient pouvoir rester. Chaque année, le père achète les vêtements scolaires de ses deux filles au bazar de l’école, qui vend des uniformes usagés à moindre coût. « C’est plus écologique et ça fait plus partie d’une philosophie d’économie circulaire. C’est important d’inculquer ça à nos enfants », croit-il.

Le bazar de vêtements usagés qui a lieu tous les ans depuis 2015 sera maintenu, mais les anciens vêtements ne seront plus vendus à compter de 2026.

Geneviève d’Amours s’inquiète des pertes financières que pourraient subir le bazar, dont les profits d’environ 10 000 $ sont remis aux activités étudiantes. Le chiffre d’affaires ne cessait d’augmenter chaque année… avant l’annonce du changement d’uniformes.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Max Dubois, père de deux filles fréquentant le collège, et Dominique Lebeau, père de deux anciens élèves

« Le bazar va pouvoir se tenir encore cette année, mais si le stock ancien n’est plus récupéré, ça va prendre quelques années pour renflouer le nombre d’anciens uniformes », estime Mme d’Amours, qui est bénévole à l’évènement depuis des années.

Le nouveau fournisseur, la société Raphaël U, offrira des morceaux d’uniforme avec de légères imperfections au bazar en fonction des besoins pour « que la friperie puisse continuer », assure la cofondatrice et directrice de l’organisme, Tammy Hattem. Le directeur général du collège Notre-Dame-de-Lourdes, Guillaume Olivier Choquette, demeure optimiste pour le bazar. Il croit qu’il y aura une « certaine quantité d’uniformes disponibles ».

Plusieurs questions en suspens

Tammy Hattem souligne que la période de deux ans a été mise en place en fonction d’un cycle de vie « normal » d’uniforme, en raison de la poussée de croissance des jeunes qui doivent se réapprovisionner en uniformes et de l’usure naturelle des matériaux. Pourtant, à l’école, des élèves portent encore l’ancien uniforme rose et blanc retiré des magasins en 1996.

M. Choquette estime que le changement d’uniformes devrait se faire « tout seul ». Le directeur général croit qu’il « faut vivre » le changement d’uniformes pour voir si le pari de l’école est le bon.

Les parents critiquent toutefois un manque de cohérence de la part de l’école.

Le collège fait affaire avec lab22 depuis deux ans [un laboratoire d’innovations sociales et environnementales] et enseigne plusieurs valeurs écoresponsables à ses élèves. Je me serais attendue à ce que ces valeurs se retrouvent dans ses décisions internes. Marianne Dodelet, mère de deux garçons fréquentant le collège Notre-Dame-de-Lourdes

Pour Raphaël U et le collège, la cohabitation des deux collections est importante pour minimiser les impacts environnementaux. Ultimement, cela dit, le fournisseur doit savoir combien de vêtements produire, ce qui est plus ardu lorsque deux collections se chevauchent.

Plusieurs parents s’inquiètent de ce qu’il adviendra des anciens uniformes. Raphaël U s’occupera de les récupérer et les expédier dans des pays défavorisés à travers Vision Mondiale, l’organisme avec lequel le fournisseur fait affaire. Des photos sont envoyées pour montrer que les vêtements sont portés.

« Qui sont ces communautés ? Où sont-elles dans le monde, et comment vont-elles revaloriser les uniformes avec les logos NDL ? », se questionne Dominique Lebeau, père de deux élèves qui ont étudié au collège.

Dans son communiqué en juin, la direction affirme qu’elle réfléchit « à des assouplissements ponctuels au besoin », si plusieurs anciens uniformes sont encore portés par les élèves dans deux ans.

« Je suis sûr que l’administration [du collège] fera pour le mieux pour l’intérêt des élèves et va permettre de porter de vieux modèles d’habits et d’uniformes », affirme Max Dubois.