Un incendie de forêt « hors de contrôle » menace actuellement la Ville de Port-Cartier. Les flammes se situent à 15 kilomètres de la municipalité forçant l’évacuation de deux secteurs au nord de la route 138.

Selon la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), une grappe de trois incendies de forêt pour le moment « hors de contrôle » se propage au nord de la Ville de Port-Cartier.

Le feu « plus menaçant » est situé à plus d’une dizaine de kilomètres de municipalité et a déjà réduit en cendres près de 1000 hectares de forêt. Ses flammes sont visibles depuis les villes de Port-Cartier, de Sept-Îles et de la réserve Uashat.

Les deux autres feux dans le secteur seraient aux abords du lac Walker et ont ravagé plus de 1000 hectares de forêt. L’équipe de gestion des feux majeurs de la SOPFEU sera déployée au cours des prochaines heures.

Un autre feu « hors de contrôle » est en cours au nord de Sept-Îles. Plus de 180 hectares ont déjà brûlé.

Aucune pluie n’est prévue dans ce secteur avant mercredi prochain et les températures « assez sèches » n’améliorent pas la situation. Selon la SOPFEU, l’ensemble de ces feux aurait été déclenché par la foudre.

Des avions-citernes ont aussi été dépêchés pour un feu toujours « hors de contrôle » très près de la municipalité de Chevery où l’on compte près de 220 habitants.

Au total, sept feux sont actuellement répertoriés en zone intensive et douze en zone nordique.