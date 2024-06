À peine quelques mois après son ouverture, la nouvelle Unité famille naissance de l’hôpital Notre-Dame, à Montréal, met fin à ses opérations au moins jusqu’en septembre, afin d’assurer la sécurité des personnes enceintes et du personnel, a appris La Presse.

L’histoire jusqu’ici : 2017 : Début de la gestation du projet d’Unité famille naissance (UFN) à l’hôpital Notre-Dame.

2020 : L’ouverture de l’unité est reportée à trois reprises, soit au printemps 2020, au printemps 2023 et à l’automne 2023.

19 février 2024 : Ouverture de l’unité.

12 juin 2024 : L’unité annonce qu’elle met fin à ses activités au moins jusqu’en septembre.

L’Unité famille naissance a vu le jour en février dernier, près de quatre ans plus tard que prévu. Son ouverture a été reportée à trois reprises, en raison de délais dans la réalisation des travaux et la difficulté de recruter du personnel.

« Il y a eu beaucoup d’embûches. C’était très cahoteux comme départ », se remémore la coordonnatrice aux ententes et griefs au Syndicat des travailleuses et travailleurs du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Martine Lescault.

L’unité des naissances a finalement vu le jour en février dernier. Or, la pénurie de personnel, la diminution de la disponibilité des médecins accoucheurs et l’arrivée de la période des vacances forcent l’unité à suspendre ses activités au moins pour l’été.

« Il s’agit d’une décision difficile à prendre et à laquelle nous ne voulions pas arriver. Toutefois, elle est nécessaire afin d’assurer la sécurité des personnes enceintes et des membres du personnel », dit la conseillère aux relations médias au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Marianne Paquette.

Les familles dont l’accouchement était prévu dans les prochaines semaines seront redirigées vers d’autres centres, dont l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et le CHUM. La clinique d’obstétrique continuera de faire des suivis de grossesse.

L’unité restera fermée tant qu’il n’y aura pas de personnel « qualifié et compétent » sur tous les quarts de travail. « Quand on va avoir ces ingrédients-là, on va rouvrir. On espère le plus tôt possible, mais on ne mettra pas la sécurité des futurs bébés pour ouvrir de façon non sécuritaire », dit le directeur du Programme jeunesse au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Jason Champagne.

Manque criant de personnel

Dès l’ouverture de l’unité, le recrutement de personnel s’est avéré ardu, surtout pour les quarts du soir et de la fin de semaine. « Au cours des dernières semaines, l’équipe a dû faire face à des départs en raison de situations diverses hors de son contrôle comme des déménagements, d’autres opportunités professionnelles, des congés de maternité, etc. », ajoute Mme Paquette.

L’unité a frôlé la rupture de services à trois reprises dans les derniers mois en raison d’un manque d’infirmières. Des transferts ont dû être effectués dans d’autres centres hospitaliers pendant des périodes d’environ 48 heures. « On avait encore des bébés sur l’unité, mais la maman allait accoucher au CHUM », explique M. Champagne.

PHOTO CIUSSS DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL Chambre de bain

Malgré le manque de personnel, les soins offerts ont toujours été sécuritaires, soutient la directrice des soins infirmiers au CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Julie Darveau. « On avait toujours une évaluation pour nous assurer d’avoir le personnel requis pour le nombre de mamans et de bébés. »

Par prévention, l’unité a cessé ses opérations le 12 juin. « Notre souhait le plus cher, ça aurait été d’éviter une fermeture dans la saison estivale. C’est une déception, assurément », admet M. Champagne.

Une quinzaine de postes à pourvoir

Les infirmières de l’unité poursuivront leur pratique dans d’autres centres accoucheurs, notamment à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont et au CHUM, jusqu’à sa réouverture prévue l’automne prochain. « Nos équipes vont se déplacer toutes les semaines pour rencontrer chacune des infirmières afin de suivre leur évolution », soutient Mme Darveau.

De leur côté, les préposés aux bénéficiaires ainsi que les agents administratifs seront intégrés dans d’autres services à l’intérieur de l’établissement, indique le CIUSSS.

À l’heure actuelle, l’unité cherche toujours à pourvoir 17 postes, soit 7 de jour et 10 de nuit. « On a une unité toute neuve, à la fine pointe de la technologie. On souhaite que les infirmières aient le goût de venir chez nous, dit M. Champagne. Toutes nos énergies sont sur le recrutement. »

L’unité était censée accueillir 1500 accouchements par année, soit environ 125 par mois. Depuis son ouverture en février, seuls 44 enfants y sont nés.