Mieux dormir et bouger en temps de chaleur extrême, c’est possible. Il faut toutefois faire preuve de vigilance et mettre en pratique certains conseils, selon des experts consultés par La Presse.

5 conseils pour mieux dormir Pourquoi est-il plus difficile de s’endormir quand il fait chaud ? « Le sommeil et la température corporelle sont interconnectés », répond Guido Simonelli, chercheur au Centre d’études avancées en médecine du sommeil. En temps normal, la température de notre corps baisse naturellement avant que nous nous endormions. Toutefois, durant une vague de chaleur et sans air climatisé, notre corps essaie de se refroidir pour la nuit, mais il en est incapable, ce qui entraîne des perturbations durant notre sommeil. D’après M. Simonelli, pendant une vague de chaleur, le sommeil profond, le moment le plus réparateur de notre nuit, est plus difficilement accessible. S’hydrater Il faut s’hydrater toute la journée, et ce, « sans attendre la soif », selon la Dre Taís Araújo, directrice clinique et psychologue chez Haleo, une clinique virtuelle pour les troubles du sommeil. Elle souligne toutefois qu’il est important de ne pas trop boire avant de s’endormir pour éviter d’interrompre son sommeil avec des allers-retours aux toilettes. Même s’il est important de s’hydrater en journée, il est préférable d’éviter les boissons sucrées qui contiennent de la caféine durant l’après-midi, conseille M. Simonelli. Prendre une douche tiède, et non froide « Prendre une douche tiède [environ une heure] avant d’aller au lit nous aide à baisser notre température corporelle », explique la Dre Araújo. Même si on peut penser qu’une douche froide serait plus efficace pour se rafraîchir, cela n’aura pas l’effet escompté puisque le corps va répondre à ce froid en essayant de se réchauffer davantage. « Lorsque vous sortirez de la douche, vous aurez l’impression qu’il fait dix fois plus chaud », illustre M. Simonelli. Adapter son environnement Il est important de refroidir sa chambre avec tous les moyens possibles, d’après les experts consultés, par exemple en couvrant les fenêtres avec des rideaux pour éviter que la pièce ne se réchauffe trop. On peut aussi installer un ventilateur, utiliser un brumisateur d’eau fraîche et choisir des vêtements et des draps légers en fibre naturelle. Limiter les sources de chaleur dans la chambre est aussi une solution, d’après la Dre Araújo. Cela peut notamment se faire en éteignant les appareils électroniques et les lumières. Conserver une routine de sommeil stable Selon la Dre Araújo, « il faut essayer d’avoir des heures de coucher et de lever régulières, même pendant la [vague de chaleur] ». Prendre soin de sa santé mentale La Dre Araújo conseille d’utiliser des techniques de relaxation, comme la méditation et la respiration profonde, pour « calmer l’esprit avant le coucher et favoriser un sommeil plus profond malgré la [vague de chaleur] », étant donné qu’elle peut aggraver les problèmes de santé mentale. « Pendant ces jours [de vague de chaleur], si vous ne dormez pas assez, cela affectera votre humeur et vos performances. […] Soyez attentifs à cela et soyez gentils avec vous-mêmes », conclut M. Simonelli.