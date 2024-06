(St. John’s) La ville de Churchill Falls, dans le centre du Labrador, a été évacuée mercredi soir en raison d’un incendie de forêt incontrôlable.

Sarah Smellie La Presse Canadienne

Les autorités locales ont publié une alerte demandant à tous les habitants de la ville de partir avant 20 h 15, heure locale, en raison de « conditions changeantes » à propos d’un incendie qui faisait rage près de la communauté.

L’avis demandait aux résidents de se diriger vers l’est jusqu’à Happy Valley-Goose Bay, qui se trouve à trois heures de route.

« Je suis en contact avec les responsables et nous serons là pour vous aider de toutes les manières possibles », a assuré le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, dans une publication sur les réseaux sociaux.

S’il vous plaît, soyez prudent et prenez soin de vos amis et voisins en ce moment », a-t-il ajouté. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

Il a été conseillé aux personnes arrivant à Happy Valley-Goose Bay, la plus grande communauté du Labrador, de s’enregistrer au YMCA.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Andrew Furey

Churchill Falls compte environ 700 habitants et est située le long de la route translabradorienne, qui traverse le vaste intérieur boisé du Labrador.

La centrale hydroélectrique de Churchill Falls se trouve à environ quatre kilomètres à l’est du centre-ville de la municipalité. Elle alimente le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

De la fumée à la pluie

Selon Robert Dawe, qui vit à Churchill Falls, les voitures et les camions étaient « pare-chocs contre pare-chocs » sur la route translabradorienne pendant l’évacuation.

Le parcours a été mouvementé, alors qu’après avoir dû composer avec la fumée liée aux feux, il a été confronté à un orage accompagné de pluies torrentielles qui sévissait sur Happy Valley-Goose Bay.

M. Dawe a expliqué que les résidents ont été invités à s’enregistrer auprès des autorités à Churchill Falls avant leur départ, puis à nouveau à Happy Valley-Goose Bay, pour s’assurer qu’ils étaient bien arrivés.

Il a mentionné que l’ordre d’évacuation a été reçu sous la forme de messages texte et de courriels à 19 h 30, heure locale, leur donnant 45 minutes pour tout emballer et partir.

Même si les autorités avaient signalé plus tôt dans la soirée que les incendies ne constituaient pas une menace, M. Dawe a constaté que les choses « ont empiré très rapidement » lorsque le vent s’est soudainement tourné et a poussé les flammes plus près de la communauté.

Des incendies toujours actifs

Mercredi soir, deux incendies brûlaient près de la communauté. Le plus proche se trouvait à environ 15 kilomètres au sud-ouest de la ville et couvrait une superficie d’environ sept kilomètres carrés.

Dans l’ensemble du Labrador, sept brasiers étaient en activité mercredi, dont quatre étaient incontrôlables.

Trois de ces incendies étaient répertoriés comme étant « en cours », ce qui signifie qu’ils ne se propagent plus. Les quatre autres qui continuent de se propager – y compris celui qui a forcé l’évacuation de Churchill Falls – étaient actifs dans le centre du Labrador.

Cinq hélicoptères, quatre bombardiers d’eau et 38 membres du personnel au sol travaillaient pour éteindre les flammes, a indiqué plus tôt mercredi Bryan Oke, qui est officier au service des incendies de forêt de Terre-Neuve-et-Labrador.

M. Oke a mentionné que ses équipes et lui surveillaient de près les conditions dans le secteur de Churchill Falls. Les températures y ont atteint 32 °C mercredi et des vents soutenus étaient attendus.

Les incendies de forêt ne sont pas rares au Labrador, surtout au début de l’été, lorsque les orages sont fréquents à mesure que les températures augmentent, a affirmé M. Oke.