Ce jeudi, pour tous les habitants de la moitié nord de la planète, c’est le solstice d’été. C’est le jour le plus long de l’année au nord de l’équateur, et c’est le début de l’été.

Katrina Miller The New York Times

La Terre a un solstice tous les six mois, en juin et en décembre. Au printemps, le soleil semble plus haut dans le ciel, à la même heure chaque jour, jusqu’à ce qu’il atteigne son zénith (ce jeudi).

À partir de vendredi, les jours raccourciront. Le soleil sera un peu plus bas dans le ciel chaque jour jusqu’au solstice d’hiver, le 21 décembre.

Quelle est l’heure du solstice d’été cette année ?

Le solstice d’été aura lieu cet après-midi à 16 h 51, heure avancée de l’Est. C’est le moment de la journée où le soleil monte le plus près du pôle Nord céleste au cours de l’année.

Pourquoi y a-t-il des solstices ?

La hauteur du soleil dans le ciel varie chaque jour parce que la Terre tourne sur un axe incliné de 23,5 degrés par rapport à la verticale. Cela signifie que, selon la période de l’année, les hémisphères penchent vers le soleil ou s’en éloignent.

C’est ce qui donne à la Terre ses saisons : quand la moitié nord de la planète penche vers le soleil, c’est l’été ; en même temps, la moitié sud de la planète s’éloigne du soleil et c’est l’hiver austral. Pourquoi la Terre est-elle ainsi inclinée ? Cela reste un mystère. Mais certains astronomes pensent que cette inclinaison a permis la vie.

Dans l’hémisphère Nord, le solstice d’été a lieu quand l’inclinaison de la Terre par rapport au soleil est la plus forte. Or, les grandes chaleurs surviennent généralement plus tard, en juillet ou en août, le temps que les rayons du soleil réchauffent notre partie de la planète.

Les autres planètes du système solaire ont-elles un solstice ?

Toute planète inclinée a des solstices. Toutes les planètes de notre système solaire ont une inclinaison axiale, mais certaines sont plus prononcées que d’autres.

Vénus et Jupiter ont une faible inclinaison, de l’ordre de 3 degrés. Mercure, avec 0,03 degré, est à peine inclinée. En revanche, Uranus est orientée à 97,8 degrés de la verticale ; donc un de ses pôles pointe parfois directement vers le soleil. Cette inclinaison extrême cause certaines des saisons les plus spectaculaires de notre système solaire.

Saturne et Neptune ont toutes deux une inclinaison proche de celle de la Terre. Tout comme Mars, avec 25,2 degrés (l’inclinaison de la planète rouge a beaucoup varié au fil des derniers millions d’années).

Comment célèbre-t-on le solstice d’été ?

Chaque année, les gens du monde entier célèbrent le solstice de juin par des feux de joie et des festivals. Au-dessus du cercle polaire, on peut célébrer le soleil de minuit. À l’autre bout du monde, les scientifiques vivant en Antarctique tiennent une fête annuelle du milieu de l’hiver austral à l’occasion de la nuit la plus longue et la plus sombre du continent.

D’autres se rendent dans d’anciennes ruines, comme Stonehenge en Angleterre ou le temple du soleil au Pérou, pour saluer le soleil du solstice comme le faisaient autrefois les peuples anciens.

Cet article a été publié dans le New York Times.

