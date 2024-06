La célébration d’une fête musulmane dans un parc à Montréal fait réagir

Plus tôt cette semaine, des membres de la communauté musulmane de Montréal se sont rassemblés dans un parc pour célébrer la fête de l’Aïd al-Adha, une journée où les familles portent traditionnellement leurs plus beaux vêtements, partagent des cadeaux, font la fête et prient ensemble.