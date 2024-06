(Montréal) La vague de chaleur qui frappe le Québec met à mal le bien-être de certaines populations plus vulnérables qui sont forcées de s’adapter du mieux qu’elles le peuvent.

Les moyens semblent manquer à certaines populations pour faire face à cette vague de chaleur qu’Environnement Canada a comparée ce mercredi aux « pires vagues de chaleur de juillet et d’août ».

Les scientifiques de Santé Canada mettent notamment en garde les personnes les plus vulnérables face aux « graves risques pour la santé » que cet épisode de chaleur peut provoquer.

En quête d’eau

À peine sorti des locaux du centre d’injection supervisée CACTUS que Jean-François Bigras s’effondre sur le béton chaud du trottoir près de sa chienne Roxie pour s’asperger le visage d’eau à l’aide de deux petites bouteilles en plastique fraîchement remplies.

Étant actuellement en situation d’itinérance, il cherche tant bien que mal les endroits pour se rafraîchir. Alors qu’il avait l’habitude de fréquenter à cette fin les bibliothèques publiques, il explique ne plus y être le bienvenu désormais.

PHOTO QUENTIN DUFRANNE, LA PRESSE Jean-François Bigras à côté de sa chienne Roxie

« Partout où on va, les gens nous tassent, dit Jean-François Bigras. Il y a un abreuvoir dans le petit parc près de la Maison du Père, mais ils ne l’ont pas encore ouvert. »

Il explique se servir d’un robinet d’arrosage près du refuge pour se rafraîchir et faire régulièrement le plein d’eau.

À ses côtés, assis sur un bloc de béton, William Budgel, lui aussi en situation d’itinérance, raconte comment il s’y prend pour passer au travers de la vague de chaleur.

Étant Algonquien, ce dernier peut bénéficier des ressources en hébergement destinées aux personnes autochtones. Il n’hésite pas d’ailleurs à en faire profiter Jean-François en l’y invitant comme cela est permis pour qu’il puisse s’y rafraîchir.

La nuit c’est très étouffant, on ne peut pas se coucher avant 22 h, car il fait trop chaud et ce n’est pas respirable. William Budgel

La direction régionale de la santé publique de Montréal (DRSP) invite les responsables de lieux privés et publics à « faire preuve de bienveillance envers les personnes en situation d’itinérance », et à leur ouvrir les portes lorsqu’elles souhaitent se rafraîchir.

Adaptation et flexibilité dans les écoles

Alors que la récréation bat son plein, l’eau ruisselle jusqu’à l’entrée de l’école primaire Le Mennais où les jets d’eau installés pour l’occasion font le bonheur des enfants.

Un moment de fraîcheur de courte durée, car le thermostat à l’intérieur de l’école dépasse les 30 degrés malgré les adaptations mises en place par la direction.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Des jets d’eau ont été installés à l’école Le Mennais.

« Dans les classes, plus on monte plus il fait chaud, c’est sûr que les après-midi sont pénibles, explique la directrice de l’établissement, Mireille Langlois. J’ai hâte de voir si le gouvernement ou le centre de service scolaire de Montréal vont faire des démarches, car moi personnellement je n’ai pas une enveloppe spécifiquement pour l’air climatisé. »

Le « budget de maintien d’actifs » que lui donne le gouvernement provincial ne serait pas suffisant pour doter l’établissement de climatiseurs en plus d’assurer sa rénovation tout au long de l’année.

Elle explique avoir donc préféré investir dans des ventilateurs pour chacune des classes dans le but d’économiser. Face à la chaleur qui pénètre dans l’édifice, un professeur aurait même amené son propre climatiseur pour rafraîchir sa salle de classe.

La directrice a aussi dû réaffecter les quelques climatiseurs de l’administration au profit de tous. La salle des employés est devenue un des rares lieux de fraîcheur dans cet édifice centenaire et il a fallu s’organiser pour qu’il puisse ainsi profiter au plus grand nombre.

« On a une rotation pour que les classes bénéficient de la fraîcheur de la salle des employés », ajoute Mireille Langlois.

Pour la présidente de l’Association montréalaise des directions d’établissements scolaires (AMDES), Kathleen Legault, l’adaptation à ces vagues de chaleur ne semble pas être une « priorité pour le gouvernement ».

C’est bien beau un peu d’eau et des ventilateurs, mais quand il fait 34 degrés [dans une classe] ça ne peut pas être des lieux d’apprentissage. On devrait s’attendre du gouvernement qu’il pose les gestes et qu’il nous donne les prochaines étapes. la présidente de l’AMDES, Kathleen Legault

Elle dénonce ainsi un « manque de leadership » du ministère de l’Éducation qui se contente d’inviter les écoles à utiliser leur budget de maintien d’actifs pour acheter des climatiseurs.

« Il faut vraiment s’y mettre et il faut absolument que toutes nos rénovations et nos nouvelles constructions tiennent en compte ce nouveau contexte climatique », ajoute Kathleen Legault.

La colère gronde sur les chantiers

La chaleur est insoutenable sur les chantiers et elle l’est d’autant plus sur ceux où le revêtement de la chaussée ou « pavage » doit se faire en continu. Une pratique dénoncée par les travailleurs de chantier qui voient leurs conditions de travail affectées dû à l’impossibilité d’arrêter les machines tant que l’asphaltage n’est pas terminé.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des travailleurs sur un chantier de construction

Cette technique de revêtement est utilisée présentement sur le chantier situé au nord de la métropolitaine sur le boulevard Viau. Les travailleurs qui s’y trouvent depuis le début de la journée menacent désormais d’arrêter le chantier si le ministère des Transports (MTQ) ne fait rien.

« On dit partout aux travailleurs de faire des pauses régulièrement, mais on dirait que les travailleurs [qui font du pavage continu] sont exemptés de cette formule-là », explique le représentant syndical pour l’Alliance Asphalte, François Perreault.

En plus de la chaleur dégagée par l’asphalte récemment fabriqué, les employés sur le boulevard Viau seraient ainsi « forcés de travailler sans arrêt » avec aucune place à l’ombre pour se reposer.

Pour François Perreault, le pavage en continu soulève des enjeux éthiques qui détériorent la santé des travailleurs.

Certains aînés sont prêts

Nombre d’aînés n’en sont pas à leur première vague de chaleur, ce qui leur a permis de développer certains réflexes pour surmonter les chaleurs des derniers jours.

C’est le cas de Catherine Tessier dont l’âge est « très largement plus élevé que celui de la retraite ».

« Tant qu’à sortir, je ne vais pas sortir entre 13 h et 17 h, dit-elle à la sortie d’une bibliothèque. Son petit secret : éviter l’eau trop glacée et ajouter un peu de citron dans son eau. Catherine Tessier s’estime chanceuse d’habiter un logement où la fraîcheur persiste.

Ce n’est pas le cas de Clyde Dennie qui a préféré les sièges installés dans le Village rue Sainte-Catherine à son logement sans climatiseur où le thermostat avoisine les 30 degrés.

PHOTO QUENTIN DUFRANNE, LA PRESSE Clyde Dennie

« Au moins ici il y a un petit vent, dit l’homme de 78 ans. Il faut que je trouve une place où il y a de l’air climatisée, mais il n’y en a pas beaucoup dans le Village. »

Environnement Canada explique qu’« il est possible que des records soient battus » alors que l’actuelle vague de chaleur ne semble pas avoir dit son dernier mot.

Avec la collaboration de Léa Carrier