Le mercure a atteint des sommets, mardi. Nous vous avons demandé comment vous composiez avec la grande chaleur. Voici vos témoignages à ce sujet.

Une classe qui étouffe

Depuis deux ans, je travaille dans plusieurs écoles secondaires pour faire de la suppléance. Cette semaine, c’est la dernière semaine avant les vacances d’été pour les élèves, mais on leur demande de se présenter à l’école même s’ils ont terminé tous leurs cours. Cet après-midi et demain, à une température ressentie de 40, je vais devoir surveiller des jeunes et trouver des activités à faire dans une classe sans fenêtres et sans air climatisé pour les occuper, parce qu’ils n’auront pas d’absence motivée de leurs parents. On pourrait me répondre « Amène-les jouer dehors », mais je pense que cette option est encore pire pour les risques de coups de chaleur. À cette température exceptionnelle, tous les élèves devraient avoir le droit de retourner à la maison pour se rafraîchir après un blocage horaire de 2 à 3 heures… Je suis une future enseignante et j’espère qu’à l’avenir, nous pourrons offrir des locaux climatisés à tous les élèves pour les fins d’année et les mois de septembre qui seront de plus en plus chauds.

Anne-Frédérique Lamouche

Pas de répit dans certains CHSLD

Je suis infirmière dans un CHSLD, et je peux vous dire que le personnel de la santé travaille aussi sans air climatisé. Certaines chambres de résidants en ont, mais comme ces derniers ont toujours froid, plusieurs ne sont pas en fonction. Au poste des infirmières, il fait extrêmement chaud, même les médecins s’en plaignent. Les préposés aux bénéficiaires doivent donner des bains dans cette extrême chaleur. Il y a l’air climatisé au salon des résidants, mais il est brisé depuis un mois déjà et nous ne savons pas quand il sera réparé. Les résidants sont plus apathiques dans une période comme ça, ils mangent moins et ne ressentent pas la soif. On doit les stimuler à s’hydrater. Bref, on parle bien des écoles dans les nouvelles parce qu’elles n’ont pas l’air climatisé, mais beaucoup de travailleurs de la santé vont aussi subir cette chaleur accablante.

Christine Gagnon

Du plaisir dans d’autres CHSLD

Je travaille dans un CHSLD, et j’offre des cafés sur la terrasse avec des bénévoles, ce matin. En après-midi, nous faisons une activité d’aquarelle sous une pergola, avec une pause pour donner des Mr. Freeze à nos résidants. Par chance, nous avons l’air climatisé à l’intérieur.

Michael Benmussa

De chaud à froid

Il fait peut-être 40 degrés dehors, mais les édifices de bureaux sont à 16 degrés. Honnêtement, le contraste me rend malade chaque année, donc je pars de chez moi en short et me change en vêtements plus chauds une fois au travail.

Kora Martin

Pas si pénible pour certains

Je suis nouvellement retraitée et j’adore la chaleur, donc aujourd’hui est un cadeau de la vie. Une combinaison parfaite pour passer la journée dehors autour de ma piscine, dont je n’ai jamais vraiment profité.

Sylvie Leduc