Au moment où le premier ministre François Legault veut couper de moitié l’immigration temporaire au Québec, celle-ci poursuit sa progression pour atteindre un autre sommet.

Selon les données de Statistique Canada, publiées mercredi, les résidents non permanents, qu’on appelle aussi des immigrants temporaires, sont passés de 560 174, au 1er trimestre, à 597 140, une hausse de 6,6 %.

Cette croissance est encore plus forte au Québec que dans l’ensemble du Canada, ou qu’en Ontario.

Toujours selon Statistique Canada, le nombre de résidents non permanents s’est accru de 5 %, dans tout le pays, au dernier trimestre, passant de 2,6 millions à 2,8 millions. En Ontario, il a bondi de 3,8 %, de 1,2 million à 1,25 million.

Il y a trois catégories de résidents non permanents : les demandeurs d’asile, les travailleurs étrangers temporaires et les étudiants étrangers.

La hausse la plus forte, au Québec, se retrouve du côté des détenteurs de permis de travail.

Au cours des trois derniers mois, 21 376 travailleurs étrangers temporaires se sont ajoutés sur le territoire, presque deux fois plus que le nombre de nouveaux demandeurs d’asile, qui est de 13 228.

La part du Québec, dans l’accueil des demandeurs d’asile, est de 38 % comparativement à 49 % pour l’Ontario, qui en a accueilli 16 997 au 2e trimestre.

Par ailleurs, le nombre d’étudiants étrangers n’a presque pas bougé. Seulement 500 étudiants venus d’ailleurs se sont ajoutés, au Québec.

Ces données ne permettent pas de départager les travailleurs admis en vertu du programme des travailleurs étrangers temporaires, géré par le gouvernement du Québec, et ceux venus dans le cadre de programmes contrôlés par le gouvernement fédéral.

Le Québec avait connu une hausse de 6 % de résidents non permanents au 1er trimestre 2024. Des hausses beaucoup plus fortes avaient été enregistrées en 2023, notamment au 3e et au 4e trimestre, avec 12 %.