(Ottawa) Le dirigeant de l’alliance de l’OTAN doit rencontrer mercredi le premier ministre Justin Trudeau à Ottawa.

La Presse Canadienne

Le secrétaire général Jens Stoltenberg devrait également prononcer un discours lors d’un évènement organisé par l’Association canadienne pour l’OTAN, en soirée.

Sa dernière visite au Canada remonte à août 2022, alors que M. Trudeau et lui avaient passé du temps dans l’Arctique.

Cette région est le point culminant de la nouvelle stratégie de défense du Canada, publiée plus tôt ce printemps, et elle est considérée comme revêtant une importance croissante pour l’OTAN depuis que la Suède et la Finlande ont rejoint l’alliance.

Les dirigeants de l’OTAN se réuniront à Washington le mois prochain pour un sommet annuel marquant le 75e anniversaire de l’alliance.

Le sommet de l’année dernière était fortement axé sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un sujet qui devrait également dominer les discussions cette année.