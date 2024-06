Signalements à la DPJ Hausse des cas liés à la violence conjugale

Non seulement le nombre de signalements à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) a atteint de nouveaux sommets à Montréal dans la dernière année, mais près d’un sur cinq a pour motif l’exposition à la violence conjugale. Et pendant ce temps, plus du tiers des postes d’intervenants sont vacants.