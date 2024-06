S’hydrater, rester au frais, et prendre soin des plus vulnérables ; voilà quelques-uns des gestes à poser, en période de grande chaleur.

C’est ce qu’a rappelé David Kaiser, le directeur médical adjoint de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal, en mêlée de presse mercredi.

Les plus vulnérables à la chaleur incluent les aînés, les personnes atteintes de maladies chroniques, d’hypertension ou de diabète et les personnes en situation d’itinérance, a souligné David Kaiser, qui a par ailleurs enjoint aux Montréalais de faire preuve de bienveillance à l’égard de ceux qui viendront se rafraîchir dans les lieux publics, faute d’accès à l’air climatisé. « C’est à nous, aux bibliothèques, aux commerces et aux transports en commun de montrer un degré de tolérance », a-t-il dit.

Les personnes qui habitent seules comptent aussi parmi les plus à risque, a ajouté le directeur médical adjoint de la DRSP de Montréal, en invitant les citoyens à tendre la main aux plus isolés autour d’eux. « Si chaque personne qui peut prendre soin d’elle-même peut faire un lien avec une personne dans son entourage […] qui pourrait avoir besoin d’aide dans les prochains jours, on va mieux s’en sortir », a-t-il affirmé.

Aucune hausse des hospitalisations, des transports ambulanciers ou des décès n’a été constatée pour le moment, a signalé David Kaiser, en précisant que la DRSP de Montréal reste pour le moment en état d’alerte.