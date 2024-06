Vague de chaleur Êtes-vous prêts ?

Une vague de chaleur déferlera sur le Québec à compter de ce mardi avec des températures ressenties de plus de 40. Visiter les jeux d’eau, les lieux climatisés et bien s’hydrater : pour affronter les prochains jours, Montréal recommande à ses citoyens de se rafraîchir le plus souvent possible.