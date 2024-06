L’Université McGill suspend les négociations avec les organisateurs du campement propalestinien installé sur son campus depuis près de deux mois, mais compte mettre en œuvre certaines mesures pour démontrer sa bonne foi.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué, le recteur de McGill, Deep Saini, a expliqué que la dernière offre de la direction, transmise la semaine dernière, a été refusée par les manifestants. Selon lui, les militants ont aussi refusé d’entamer un processus de médiation.

À la suite de ce refus, la direction considère que les pourparlers sont dans une impasse. Elle y met donc fin, « tout en maintenant les prochaines étapes en vue de concrétiser (ses) engagements ».

Comme elle s’était engagée à le faire dans sa plus récente proposition, l’université va donc examiner la possibilité de se désinvestir des entreprises de fabrication d’armes, constituer un fonds pour accueillir deux universitaires directement touchés par la crise actuelle au Moyen-Orient et dévoiler, dans la mesure du possible, ses participations directes et ses placements en titres à rendement fixe inférieurs à 500 000 $ — ceux qui sont supérieurs à ce montant sont déjà publics.

Pour ce qui est du campement, la direction compte demeurer en contact avec les forces de l’ordre et les différents ordres de gouvernement afin de planifier la suite des choses.

À son avis, « aucune université n’est outillée pour gérer, à elle seule, le démantèlement d’un campement et les situations dangereuses causées par une telle occupation. »

« Les circonstances que nous vivons actuellement vont bien au-delà de notre établissement ; elles émanent plutôt d’un problème beaucoup plus profond et grave, qui concerne la société civile dans son ensemble », a plaidé M. Saini.

Les tentes des manifestants sont installées sur le campus de McGill depuis la fin avril. Les militants revendiquent notamment la réaffectation immédiate des fonds provenant des investissements dans des entreprises liées à l’armée israélienne et la rupture des liens entre McGill et les institutions israéliennes.

La semaine dernière, plusieurs groupes impliqués dans le campement ont publié une déclaration commune qualifiant la dernière offre de McGill de « risible ».