(Ottawa) Le gouvernement Trudeau dit être « en mode solution » pour que les organismes communautaires québécois privés des fonds du programme Bien vieillir chez soi puissent les obtenir. La Presse rapportait mardi que des aînés québécois qui ont besoin d’aide à domicile sont coincés malgré eux dans un conflit entre Québec et Ottawa.

L’affaire a rebondi à la période des questions mardi où la députée du Bloc québécois, Andréanne Larouche, a accusé le gouvernement « d’abandonner les aînés » et de « les prendre en otage ».

« Avec le programme Bien vieillir chez soi, il crée deux classes d’aînés : les aînés du Québec et ceux du Canada. Ceux du Québec ne recevront pas d’aide d’Ottawa », a-t-elle souligné avant de presser le gouvernement Trudeau de transférer les sommes au gouvernement Legault.

Ce n’est pas la première fois que la députée accuse le gouvernement Trudeau de donner un avantage à certains aînés au détriment d’autres. C’était également le cas pour l’augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Depuis juillet 2022, la bonification de 10 % s’applique seulement aux 75 ans et plus. Elle a déposé un projet de loi du Bloc québécois pour que les aînés y aient droit dès 65 ans. Le projet de loi C-319 a reçu l’appui de l’ensemble des élus lors de son étude en comité parlementaire, mais il aura besoin d’obtenir une recommandation royale puisqu’il engage des dépenses du gouvernement.

C’est la ministre du Tourisme, Soraya Martinez Ferrada, et non le ministre du Travail et des Aînés, Seamus O’Regan qui s’est levée pour répondre.

Nous, on va s’assurer qu’on est en mode solution avec Québec parce qu’on veut s’assurer que les organismes communautaires vont recevoir l’argent pour justement aider les aînés parce qu’il n’y en a pas de catégorie d’aînés. Il y en a une, puis ce gouvernement va être là pour les aider. Soraya Martinez Ferrada

Le gouvernement fédéral a alloué 90 millions au programme Bien vieillir chez soi pour financer divers projets afin d’aider les aînés à pouvoir habiter dans leurs maisons le plus longtemps possible. Au Québec, des organismes avaient demandé quelques centaines de milliers de dollars, mais ils ont vu l’argent que le gouvernement fédéral leur avait promis disparaître du jour au lendemain.

Québec et Ottawa sont incapables de s’entendre sur la façon dont les fonds seront versés. Ce sont donc potentiellement des millions de dollars du programme fédéral qui échappent ainsi au Québec.

Le gouvernement québécois aurait voulu distribuer les enveloppes par l’entremise de ses programmes déjà existants, soit Québec ami des aînés et le Programme de soutien aux organismes communautaires. En vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, aussi connue sous l’appellation loi M-30, le gouvernement fédéral ne peut distribuer des chèques directement aux organismes.

Les projets visaient à faire des menus travaux comme installer une barre d’appui dans leur salle de bains, un climatiseur ou même changer des ampoules.

« Il y a personne qui prend les aînés en otage, puis ceux qui font leur politique sur le dos des aînés, c’est inacceptable », s’était défendu le lieutenant politique des libéraux au Québec, Pablo Rodriguez. Il espère toujours en arriver à conclure une entente pour que les fonds puissent être acheminés aux projets qui ont été approuvés.