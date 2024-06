Une vague de chaleur déferlera sur le Québec à compter de ce mardi avec des températures ressenties de plus de 40. Visiter les jeux d’eau, les lieux climatisés et bien s’hydrater : pour affronter les prochains jours, Montréal recommande à ses citoyens de se rafraîchir le plus souvent possible.

Au parc La Fontaine lundi, parents et enfants profitaient déjà des jeux d’eau pour fuir la chaleur étouffante qui avait commencé à s’installer en fin d’après-midi.

Quelques heures plus tôt, Environnement Canada avait émis un avertissement de chaleur pour les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de l’Outaouais, de l’Abitibi, des Laurentides, de Lanaudière, de la Montérégie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec.

« Des températures maximales entre 30 et 35 °C suivies de minimums nocturnes au-delà de 20 °C sont attendues. Les valeurs d’humidex dépasseront 40 en après-midi mardi, mercredi et jeudi. La chaleur et l’humidité seront à la baisse à compter de vendredi, » a prévenu l’agence fédérale.

Une fin des classes marquée par la chaleur

Avec de telles prévisions de chaleur accablante, des parents se réjouissent que des écoles aient pris des précautions pour passer à travers les prochains jours.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Au parc La Fontaine lundi, la chaleur étouffante avait commencé à s’installer en fin d’après-midi.

« J’espère que ça va bien aller. Mercredi et jeudi [les groupes de l’école primaire de ma fille] vont dans des jeux d’eau, donc c’est bien », explique Alexandra Lichtiger Langouet en supervisant ses enfants qui courent à travers les jets du parc.

Noémie Girard est mère d’un enfant en 2e année du primaire. Même si l’école de son enfant n’est pas climatisée, elle a été rassurée par les mesures prises par la direction : « Ils ont annulé certaines sorties, acheté des nouveaux ventilateurs et privilégié les activités à l’ombre et au calme, donc c’est OK. »

« Nous nous assurons que les récréations et le temps passé à l’extérieur se tiennent le plus à l’ombre possible. Les élèves peuvent demeurer à l’intérieur selon la situation », a indiqué le Centre de services scolaire de Montréal.

Les adolescents sont moins chanceux. Avec seulement quelques jours restants à l’année scolaire, des parents s’inquiètent du manque de climatisation dans les écoles pendant la période d’examens ministériels.

« On est énormément [inquiets] par rapport à la concentration », dit Isabelle Pagé, mère d’un enfant en première année du secondaire. L’école de ce dernier n’est pas climatisée, mais il y a des ventilateurs dans les classes.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Mieux vaut prioriser les activités à l’ombre pour les prochains jours.

Québec se veut rassurant. « L’ensemble des examens prévus cette semaine se dérouleront en matinée, afin qu’ils se déroulent lors des périodes les plus fraîches de la journée », assure Esther Chouinard, responsable des relations de presse du ministère de l’Éducation du Québec.

Montréal se prépare

La Ville rappelle aux citoyens que plusieurs lieux de rafraîchissement sont ouverts pour les accueillir durant cette période de chaleur. En tout, 184 jeux d’eau, une quarantaine de piscines intérieures et 25 piscines extérieures, ainsi que plusieurs brumisateurs, seront accessibles à travers la métropole.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Pour affronter les prochains jours, Montréal recommande à ses citoyens de se rafraîchir le plus souvent possible.

Les autorités municipales encouragent fortement la population à profiter de ces installations dans les prochains jours, ainsi que des bibliothèques, qui sont climatisées.

Malgré la chaleur accablante, les autorités municipales n’ouvriront pas de haltes-chaleur avant que les critères de chaleur extrême ne soient atteints, soit trois jours consécutifs avec des températures dépassant 33 degrés ou deux nuits consécutives avec des températures plus élevées que 25 degrés.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Les valeurs d’humidex dépasseront 40 en après-midi mardi, mercredi et jeudi.

« Toutefois, la sécurité civile est mobilisée et suit la situation sur une base régulière », explique Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Chaud pour les ouvriers de la construction

Les ouvriers de la construction qui travaillent à l’extérieur sont aussi extrêmement à risque des conséquences de cette vague de chaleur. « Souvent, on prend ça à la légère, mais chaque année ou presque, il y a des décès [sur les chantiers] », déplore Félix Ferland, vice-président et responsable en santé et sécurité de la CSN-Construction.

« C’est vraiment de la misère, trouver de l’eau sur un chantier, et certains chantiers n’ont même pas de roulottes climatisées, donc on peut comprendre que ça devient excessivement chaud pour les travailleurs », explique M. Ferland.

Il est donc recommandé aux travailleurs sur les chantiers de ne pas attendre avant de s’hydrater et de ne pas hésiter à prendre leurs pauses pour se rafraîchir.

Du répit pour les personnes dans la rue

Les personnes en situation d’itinérance sont particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur.

« Ça augmente le risque de surdoses accidentelles, quand on mêle un cocktail de chaleur, de consommation, que ça soit drogue ou alcool », affirme Marie-Pier Therrien, directrice des communications de la Mission Old Brewery. L’organisme offre d’ailleurs des services 24/7 dans des lieux climatisés où ces personnes peuvent venir se rafraîchir.

La Ville affirme aussi que son équipe d’intervention spécialisée auprès de cette population vulnérable patrouillera avec « une vigilance accrue ».

« On va également [les] soutenir en distribuant des bouteilles d’eau », soutient Philippe Sabourin.